Arnold Schwarzenegger desembarca en Netflix con una serie de espías y acción

El actor austríaco nacionalizado estadounidense Arnold Schwarzenegger protagonizará su primera serie de televisión, descrita como una "aventura global de espías", según informaron medios especializados norteamericanos.

La leyenda del fisicoculturismo y del cine de acción, y exgobernador de California, se sumará así a sus 73 años a la oleada de figuras del cine que prueban suerte en la pequeña pantalla.

Según trascendió, la serie aún no tiene título asignado pero sí sinopsis: será una trama de aventuras de un padre, interpretado por Arnold, y su hija, papel que será encarnado por la estadounidense Mónica Barbaro (Top Gun: Maverick).

Arnold @Schwarzenegger will star in & EP a new series about a father & daughter (Monica Barbaro) who discover they’ve both been secretly working as CIA Operatives. Now, forced to team up, they must confront the fact everything they thought they knew about the other has been a lie pic.twitter.com/HwEDAvR0qj