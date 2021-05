Marengo rompió el silencio y reveló que tuvo una relación con un delantero de la Selección

En el programa "Hay que ver" que conduce José María Listorti y Denise Dumas, Rocío Marengo le puso fin a las especulaciones que venían circulando desde hace varios años y confirmó que tuvo una relación en el pasado con una figura de la Selección Argentina de fútbol.

Se trata de Sergio "El Kun" Agüero. La participante de La Academia contó que ambos compartieron una historia, aunque hace mucho tiempo atrás.

"Yo era muy amigota del Kun cuando éramos chicos y capaz lo dije porque teníamos confianza y me animé a decirlo", respondió Marengo, para sorpresa de todos en el piso.

Luego, puso en contexto cómo era el vínculo. "Nos cruzábamos en Esperanto, en los boliches", recordó. "Éramos muy chicos. Estamos hablando como hace veinte años atrás. Algo me acuerdo... pero no mucho.. todos blanquean un amor no blanqueado, yo me animo. El Kun me tiraba onda", concluyó.