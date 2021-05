El percance que sufrió Cinthia Fernández en un embotellamiento en la Panamericana: “Me hice pis”

Cinthia Fernández (32) sufrió en las últimas horas un percance escatológico luego de que quedara atrapada en un embotellamiento en la autopista Panamericana.

Fue la propia panelista de Los ángeles de la mañana quien compartió el mal momento con todos sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram.

Así, en medio de un embotellamiento contó: "Son casi las tres de la tarde. Hace dos horas que estoy parada y tuve que salir a mear en medio de la Panamericana así que si sale un video mío meando, soy yo".

"No es joda. Me hice pis todas las botas de gamuza. Un asco. No daba más", agregó arriba de ese video.

El percance de Cinthia Fernández en Panamericana pic.twitter.com/opuipYGxWN — AMBA 24 (@amba24noticias) May 25, 2021

Y sumó en otra historia en la que mostró una larga fila de vehículos esperando por avanzar: "Miren esto. Dos horas y esta mierda no se mueve. ¿Qué carajo están haciendo?". "Parada a cero, eh, en pleno aislamiento", describió con palabras.