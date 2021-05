Las secuelas a largo plazo del Covid, un tema que preocupa a la ciencia

Desde la aparición del Covid 19 hasta el presente muchos estudios realizados en el mundo entero, incluso en nuestro país (ver aparte), analizaron la posibilidad de que el virus pudiera dejar secuelas en distintas partes del organismo. Pero ahora, un estudio realizado en Estados Unidos y publicado por la revista científica Nature, el mayor realizado hasta ahora para evaluar un conjunto amplio de problemas de salud, revela que las secuelas del Covid, incluso en personas que nunca fueron hospitalizadas, no sólo pueden prolongarse durante meses sino que parecen aumentar el riesgo de fallecimiento y de enfermedades crónicas.

En el estudio, los investigadores analizaron los historiales médicos de más de 73.000 personas de todo Estados Unidos cuyas infecciones por coronavirus no requirieron hospitalización, y entre uno y seis meses después del contagio, esos pacientes tuvieron un riesgo de fallecimiento significativamente mayor (un 60 por ciento más) que las personas que no se habían contagiado con el virus.

La investigación, basada en los registros de los pacientes del sistema de salud del Departamento de Asuntos de Veteranos, también descubrió que los recuperados de Covid no hospitalizados tenían un 20 por ciento más probabilidades de necesitar atención médica ambulatoria durante esos seis meses que las personas que no habían contraído el coronavirus, al experimentar una amplia gama de problemas médicos a largo plazo que nunca habían padecido: no sólo problemas pulmonares debido a los efectos respiratorios del virus, sino síntomas que podían afectar a prácticamente cualquier sistema de órganos o parte del cuerpo, desde neurológicos hasta cardiovasculares o gastrointestinales.

También tenían un riesgo mayor de presentar problemas de salud mental, como ansiedad y trastornos del sueño, además de que algunos de los problemas posteriores al Covid, como diabetes, enfermedades renales y cardiacas, podrían convertirse en padecimientos crónicos que requerirían tratamiento durante el resto de sus vidas.

“La gente sigue padeciendo enfermedades respiratorias, dolor de cabeza constante y otros síntomas. Es como que el virus no desaparece, no entendemos la causa subyacente y se ha convertido en algo crónico en algunos casos e incapacitante en otros”, señaló Laurie Jacobs, presidenta de medicina interna del Centro Médico de la Universidad de Hackensack, quien no participó en el estudio.

Los investigadores compararon el riesgo de fallecimiento y otras características con los datos de casi cinco millones de pacientes del sistema de Veteranos que no tenían Covid y no fueron hospitalizados.

De acuerdo con el estudio, entre uno y seis meses después de sufrir una infección relativamente leve o moderada, murieron 1.672 de los 73.345 pacientes (alrededor del 2,3 por ciento). No se indicó la causa de los fallecimientos ni nada específico sobre las enfermedades de esos pacientes, y los investigadores tampoco pudieron decir si las personas tenían problemas de salud subyacentes ni si sus nuevos síntomas eran consecuencias directas de su infección por coronavirus, efectos secundarios de los medicamentos que estaban tomando para tratar algunos de los síntomas, estrés por otros problemas relacionados con la pandemia u otros factores.

Pero los expertos afirmaron que los hallazgos del estudio reflejan una cascada de problemas provocados no sólo por el virus en sí mismo, sino por la lucha del sistema médico para hacer frente al Covid y sus efectos a largo plazo.

“Tenemos cientos de miles de personas con un síndrome no reconocido y estamos tratando de aprender acerca de la respuesta inmunitaria, cómo el virus cambia esa respuesta y cómo esta puede incluir todos los sistemas de órganos del cuerpo”, destacó Eleftherios Mylonakis, director de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown y de los hospitales Lifespan, quien no participó en el estudio.

“En muchos casos - dijo Mylonakis - las personas que presentan síntomas nuevos y que nunca han tenido enfermedad aguda por la infección viral entran en un mundo médico confuso y fraccionado, en el que buscan la ayuda de los médicos de atención primaria y luego son remitidos a varios especialistas, cada uno de los cuales intenta averiguar cómo tratar las enfermedades que caen en el ámbito de su competencia. Esto ayuda a explicar por qué el estudio reveló que los supervivientes de Covid hacían alrededor de 1,5 veces más visitas ambulatorias al mes que los pacientes de la población general del sistema sanitario de Asuntos de Veteranos.

Los autores del estudio, Al-Aly, Yan Xie y Benjamin Bowe, de la Universidad de Washington en San Luis, también analizaron los historiales médicos de 13.654 pacientes que habían sido hospitalizados debido a su infección inicial por coronavirus, y descubrieron que los pacientes más enfermos (los que necesitaron cuidados intensivos) corrían mayor riesgo de sufrir complicaciones a largo plazo, seguidos por los que fueron hospitalizados en salas normales y por los pacientes que nunca fueron hospitalizados.

No obstante, al menos algunas de las personas que nunca fueron hospitalizadas, presentaron prácticamente todas las categorías de síntomas, desde el dolor torácico hasta la falta de aliento, pasando por la diabetes o la debilidad muscular.

“Seguramente lo que tendremos que afrontar durante los próximos años, quizá incluso durante décadas, es el efecto de la pandemia en la salud a largo plazo”, concluyó el investigador principal del estudio, Ziyad Al-Aly.