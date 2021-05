Boudou dio un curso en la UBA y habló de una "democracia condicionada"

Amado Boudou expuso por primera vez en el seminario organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el que brindó su teoría sobre el “lawfare” -la presunta persecución del Poder Judicial a funcionarios-, lanzó duras críticas contra la gestión de Mauricio Macri y habló de una “democracia condicionada”.

Expuso durante más de dos horas ante estudiantes y profesores de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que siguieron por Zoom la conferencia. El ex vicepresidente, condenado por corrupción, comenzó preguntándose: “¿De qué hablamos cuándo hablamos de lawfare?. Es un dispositivo de control social, hablamos de la democracia condicionada. No es una conspiración de diarios y jueces. Es un dispositivo disciplinario. Es persecución, el horrible espectáculo público del castigo”. “En un país en el cual la principal perseguida por el sistema lawfare es la vicepresidenta de la Nación es una democracia que no tiene destino”, explicó.

“Qué sentido tenía sacarme a mí a las seis de la mañana con un chaleco y un casco. Me hubieran llamado por teléfono e iba tranquilamente a donde me indicaban. Fui sin discutir un segundo, siendo vicepresidente de la Nación. Qué sentido tenía hacer eso. Eso es el lawfare, el castigo espectáculo, la sombría fiesta punitiva”, se quejó el ex ministro de Economóa sobre el momento en el que fue detenido por primera vez, el 3 de noviembre 2017.