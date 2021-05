Miguel Russo muy enojado: "Andrada no vino a pasear a Ecuador"

Más allá de la derrota ante el Barcelona por la Copa Libertadores, Miguel Russo se mostró preocupado y enojado por la situación que atraviesa el arquero Esteban Andrada, aislado en Ecuador por coronavirus.

"Andrada no vino a pasear a Ecuador sino a trabajar, y no es bueno que saliendo del país ahora no pueda volver a entrar en Argentina", advirtió con contundencia el DT boquense al enfrentar a los periodistas cuando finalizó el encuentro en Guayaquil.

Como se sabe, Esteban Andrada, quien se encuentra aislado por dar positivo al test de coronavirus en Ecuador se tendría que quedar en dicho país realizando dos semanas de aislamiento.

Mientras tanto, la dirigencia de Boca está realizando ingentes gestiones ante las autoridades del Ministerio de Salud de Ecuador para que el arquero, que se quedaría aislado en Guayaquil, vuelva lo más pronto a la Argentina

"Esperemos todo lo mejor, siempre cumpliendo los requisitos sanitarios. Son cosas que me duelen, porque todos estamos propensos a situaciones que tienen que ver con este virus y no es justo que él se quede en otro país, máxime pudiendo salir de Ecuador", se lamentó Russo