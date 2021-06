La ex pareja del nuevo novio de Nicole Neumann contó cómo fue encontrarlos juntos: "Fue horrible"

Micaela Alvarez Cuesta, ex novia del piloto de TC José Manuel Urcera, rompió el silencio en las últimas horas y se refirió al fuerte momento que vivió hace algunas jornadas cuando encontró a su ex pareja con quien venía intentando recomponer la relación acompañado de la modelo Nicole Neumann (40).

La joven neuquina de 27 años reveló que se trató de un momento "horrible aunque necesario a la vez". "A Nicole ni le hablé. Solo me sorprendí porque él me había negado ese vínculo y no pude evitar preguntarle si le había contado que habíamos estado juntos el sábado", confió al diario Clarín en una entrevista telefónica.

En ese sentido reveló que la sorprendió el encuentro ya que ambos venían intentando recomponer su relación ya que, producto de una fuerte crisis, el vínculo había llegado a su fin.

“Yo decidí terminar la relación por una acumulación de situaciones de muchos años, entre ellas conflictos familiares que no quería seguir sosteniendo por lo que le dije que así no quería seguir. Él quiso seguir intentándolo y reconstruir la relación y nos seguíamos viendo, pero él se volvió a Buenos Aires y yo me quedé acá. Él me decía que probemos para ver cómo funcionaba. Era un tire y afloje constante. Ahí empezamos a retomar el diálogo y nos seguíamos viendo. Intentamos recuperar la relación y en ese intentar aparece Nicole", manifestó.

El pasado 10 de marzo en Nosotros a la mañana (El Trece), Karina Iavícoli había contado que habían visto a Nicole junto al piloto. "Me dijeron que los vieron juntos (por la modelo y el piloto), que están bien, y que están iniciando una relación. Pero no sé si hay más gente en la vida de ellos...", contaba entonces la periodista.

"La noche anterior a enterarme lo de Nicole en Nosotros a la mañana yo había dormido con él... lo llamé y le dije 'explicame qué pasó'. Él me dijo 'nada que ver, no la conozco, nunca en la vida la vi y no sé por qué inventan eso...'", aseguró la joven, quien es contadora, community manager y productora de moda.

Al día siguiente se viralizó una imagen de Nicole y Manuel comiendo juntos y Urcera cambió su versión. De "no haberla visto nunca" le deslizó que se la había cruzado en un restaurante. "Él insistía con que era mentira, que no la conocía, que coincidieron en un restaurante, que ella estaba con unos amigos y como uno era fanático suyo se acercaron a pedirle una foto...", relató.

En el medio, el piloto se contagió Covid y, según contó Micaela, lo acompañó en todo momento. “En esos días que él supuestamente estaba con Nicole yo era la que le llevaba comida y me quedaba cinco horas en el balcón para hacerle compañía”, detalló al respecto.

"No confiaba en lo que me decía pero él siempre buscaba la manera de hacerme sentir que estaba loca e inventaba cosas... Esto mismo pasó ahora (por el último fin de semana) y tuve la suerte de cruzármelos, si no él me hubiese seguido diciendo que todo era un invento...", analizó.