Susana Giménez internada con Covid-19: podría ser trasladada a Argentina

La animadora argentina Susana Giménez, quien se encuentra internada desde anoche en el Sanatorio Cantegril de la ciudad uruguaya de Punta del Este debido a complicaciones de salud luego de haber contraído coronavirus, está “estable”, según informó personal médico del centro asistencial.



“Ingresó estable, con todos los parámetros hemodinámicos normales, una leve insuficiencia respiratoria y sin otros signos generales, ni de patología Covid”, detalló hoy la doctora Claudia Volonté, presidenta de la Comisión Directiva de Cantegril, en declaraciones a la prensa reunida frente al sanatorio, y recogidas por el diario uruguayo El País.



Volonté también aclaró que “tampoco tuvo fiebre y los dolores articulares” que sufría “desaparecieron rápidamente”, y que si bien Giménez no había necesitado hasta el momento asistencia respiratoria mecánica ni estaba internada en el área de cuidados intensivos, sí utilizaba una mascarilla de oxígeno.



En tanto, y pese a los numerosos trascendidos mediáticos que circulaban intensamente desde esta mañana y que señalaban que se preparaba un traslado a Buenos Aires para continuar su atención en el porteño Sanatorio Otamendi, otra vocera identificada por El País como la doctora Alejandra Grassi indicó que pensaban que la paciente “puede evolucionar favorablemente”.



Las médicas no quisieron aventurar cuándo podría dársele el alta, pero enfatizaron que por el momento “está muy bien y no tiene ningún otro elemento de severidad”.



La conductora argentina de 77 años, que tiene aplicadas las dos dosis de la vacuna Pfizer en el Campus de Maldonado, contrajo coronavirus en Uruguay, país donde reside desde mayo de 2020, y había presentado síntomas desde el fin de semana último.



La Covid-19 alcanzó al entorno familiar de Susana, ya que su hija Mercedes Sarrabayrouse también fue hisopada y dio positivo.



Quien más temprano había dado un mensaje tranquilizador para los fans de Susana y los medios de comunicación era Patricio Giménez, hermano de la estrella, en un video subido a las historias de su cuenta de Instagram @patogimenez.



“Hablo por acá porque es increíble la cantidad de mensajes y llamados que recibo, entiendo que la gente quiere saber cómo está Susana, le agradezco mucho al periodismo la preocupación pero les pido que por favor no me llamen ni me manden tantos mensajes porque tengo que dejar el teléfono abierto para los médicos, para mi familia, así que tomen esto como una noticia”, expresó el músico.



“Susana está bien, es normal que entre el día 6 y el 8 sea en los que la tos molesta más, están haciéndole todos los estudios que le tienen que hacer. Está contenta, está bien, así que quédense tranquilos que Susana está cuidada”, abundó Patricio.



La noticia sobre el resultado positivo y posterior internación de la conductora generó una rápida y potente cobertura mediática, además de varios mensajes de apoyo de parte de otros famosos.



Entre ellos, destacaba el de Marcelo Tinelli, quien a través de su cuenta en Twitter le envió su cariño: “Mucha fuerza y todo mi amor, Susana querida”.



Otra persona que había mostrado alarma en las redes sociales es Lorna Gemetto, la reconocida fan de Susana, ella misma de largo recorrido en los medios, quien manifestó que se encontraba “desolada” al conocer la noticia.



“Estoy desesperada rezando para que salga adelante y no le pase nada. Dios ayuda a Susana y salvala”, escribió en una serie de posteos en su cuenta @susalorna en Twitter.



Hasta que debió internarse, Susana Giménez pasaba sus días en “La Mary”, su chacra de San Ignacio, a la espera de que mejoren las condiciones sanitarias en Argentina para retomar sus actividades televisivas.



Darío Turovelzky, director general para el Cono Sur de ViacomCBS, conglomerado propietario de Telefe, señaló días atrás a Télam que habla seguido con Susana y que estaba a la expectativa por las vacunas que debía darse para “poder traerla a un canal y compartir con mucha gente”.



“Hoy está previsto que Susana esté para hacer un gran proyecto para el segundo semestre de 2021”, relató.



Pero además, Giménez también tenía previsto desembarcar en la plataforma de streaming Paramount+, otras de las marcas del mismo grupo, donde tienen en carpeta el espacio “Susana, invitada de honor", tira en la que visitará a distintas amistades y personalidades del ámbito internacional para entrevistarlos en sus propias casas.