Compactarán 3.500 motos secuestradas y ya eliminaron 12 mil toneladas de chatarra

Muchos motociclistas no tienen en regla los papeles de sus vehículos. Otros, o bien no están dispuestos a pagar las multas para poder llevárselas, o bien no cuentan con el dinero para hacerlo. Hay motos implicadas en causas judiciales y otras que son tan viejas, que para retirarlas habría que pagar más por la infracción cometida que lo que el vehículo cuesta en el mercado.

Sea por la causa que sea, lo cierto es que son miles los vehículos incautados que permanecen arrumbados en galpones comunales. Y ahora, tras eliminar más de 12 mil toneladas de chatarra obtenida de vehículos secuestrados o abandonados, la Municipalidad de La Plata inició una nueva etapa de compactación de motos, en la que se planea comprimir un total de 3.500 rodados que se transformarán en material reutilizable. También compactaron caños de escape antirreglamentarios.

Esta semana, se informó, más de 50 motos fueron retiradas del playón de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano, y transportadas hacia el Polo de Seguridad ubicado en calle 21 y 527, donde serán compactadas “en pos de eliminar focos de contaminación y así evitar afectaciones ambientales y sanitarias”.

La ausencia de patentes, espejos y otros elementos para circular son faltas habituales

Desde el municipio se destacó la importancia de liberar los espacios ocupados por estas motos, ya que revisten un peligro ambiental importante. Y remarcaron que el retiro de la chatarra se traduce en el despeje y la recuperación de espacios públicos, la disminución de los niveles de contaminación y la reducción de focos infecciosos.

Sabido es que los vehículos abandonados afectan al medio ambiente, por generación de óxido, pérdida de líquidos y fluidos contaminantes; y facilitan la proliferación de roedores, aves e insectos que pueden causar un foco infeccioso para distintas enfermedades, como el dengue.

“Estamos trabajando sobre motos y autos que han sido secuestrados y nunca fueron retirados por sus titulares registrales”; detalló el Secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia local, Darío Ganduglia; y aseguró: “En esta etapa iniciamos con 1.500 motos para luego continuar con las dos mil restantes”.

A su vez, las actuaciones incluyeron la compactación de aquellos caños de escape libre que eran antirreglamentarios, ya que transgredían la cantidad de decibeles permitidos. Estas acciones se enmarcan en la política vial y de salud pública del Municipio, a partir de la cual se procede al decomiso de las motos que incumplen la normativa de tránsito vigente relacionada a la sonoridad por los ruidos molestos que generan.

En cuanto al procedimiento, se informó que los vehículos son localizados e informados por el personal de apoyo al programa de Policiamiento Predictivo que lleva adelante la Comuna junto al Ministerio de Seguridad Provincial y por agentes policiales; y que la Ley 14.547 y la Ordenanza Municipal 11.171 autorizan la compactación o destrucción de vehículos que se consideren chatarra o representen un peligro real e inminente para la salud o el medio ambiente.

En ese sentido, se detalló que una vez detectado un vehículo abandonado, se labra la correspondiente infracción y se notifica al propietario para que lo retire dentro del plazo estipulado, vencido el cual es removido por la Comuna y trasladado al Polo de Seguridad para su posterior compactación.