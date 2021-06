Sinopharm: acuerdan la llegada de 2 millones de vacunas

El Gobierno nacional anunció ayer que recibió la firma de un nuevo contrato por dos millones de dosis de la vacuna de origen chino Sinopharm contra el coronavirus, que arribarán durante junio al país, y además reveló que autorizó el uso de emergencia de la vacuna Convidecia de la empresa china CanSino Biologics INC.

Los anuncios estuvieron a cargo de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien indicó que con la firma del contrato para la entrega de dos millones de dosis de la vacuna Sinopharm se confirma que llegarán este mes, mientras en el caso del laboratorio CanSino, se avanza además en un acuerdo por 5,4 millones de dosis en función de su disponibilidad.

Ambas partidas de vacunas se sumarán a las 19 millones de dosis recibidas hasta ahora para la campaña de vacunación local.

“En el marco de la recepción de un número importante de dosis, hoy (por ayer) llegó el contrato por dos millones de dosis de la vacuna Sinopharm que van a llegar durante el mes de junio”, dijo la ministra en un acto en el Centro Argentino de Protonterapia (CeArP) que visitó junto al presidente Alberto Fernández.

Luego, la funcionaria firmó la Resolución 2021-1671 que autoriza el uso de emergencia de la vacuna Convidecia y lo confirmó a través de su cuenta de Twitter. La Resolución establece “autorizar con carácter de emergencia la vacuna CONVIDECIA (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology) en virtud de lo establecido por los artículos 8° y 9° de la Ley 27.573 y de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)”. Vizzotti ratificó, además, que el lunes llegarán otras 943 mil dosis del laboratorio AstraZeneca y dijo que se está “trabajando en el adelanto de las 811 mil vacunas provenientes de México para dar respuestas lo más rápido posible” a la pandemia y “seguir vacunando a la población”.