El truco de las tres capas para darle pelea al frío en La Plata

Empiezan los fríos en nuestra ciudad, más allá de que aún falta poco más de un mes para la llegada del invierno. Es por eso que empezamos a sacar la ropa de abrigo del placard y pensamos cada día cómo darle batalla a las bajas temperaturas.

En ese sentido es preciso apelar a los que saben, como por ejemplo quienes realizan actividades en la montaña, que eligen una vestimenta que mantiene el cuerpo seco evitando tanto la condensación de nuestro sudor como que penetre la lluvia. Allí aparece la teoría de las tres capas, que trata de combinar tres prendas de ropa para crear un pequeño microclima que proteja nuestro cuerpo de las inclemencias meteorológicas y de nuestro sudor para evitar sentirnos incómodos. Esta combinación la propuso la marca de ropa Helly Hansen y se puede aplicar a cualquier tipo de deporte que realicemos, ya sea senderismo, montañismo, alpinismo, ski, snowboard, mountain bike, y hasta motociclismo, ya que nuestro fin es protegernos del tiempo meteorológico. Pero también pueden emplearla los que padecen el frío en la ciudad y deben salir de madrugada a trabajar viajando en transporte público.

Al caminar o realizar cualquier ejercicio aeróbico o anaeróbico, el cuerpo aumenta su temperatura corporal por lo que el mecanismo de refrigeración es la transpiración, es decir, la evaporación de agua a través de la piel, que conocemos como sudor. Nuestro objetivo es permanecer secos en todo momento, y este sudor puede hacer que nuestra ropa se empape causándonos una sensación de malestar y frío mucho peor que si nos empapáramos por culpa de la lluvia. Con estos datos se llega a la conclusión de que debemos elegir una vestimenta que mantenga nuestro cuerpo seco, además de estar abrigado para combatir las bajas temperaturas.

Es en este marco que la teoría de las tres capas juega un papel clave. Te la contamos a continuación:

Primera capa

Es la capa que se encuentra en contacto con la piel. Su principal función es alejar nuestro sudor de la piel, evitando la sensación de humedad y que nuestro cuerpo se enfríe. Para ello se utilizan materiales no absorbentes compuestos por fibras sintéticas (como el poliester, polipropileno o clorofibra) o lana de nueva generación, que dejen pasar todo el sudor producido por nuestro cuerpo. Notar la diferencia de concepto entre no absorbente y transpirable, al ser solamente transpirable no evacuaría todo el líquido producido por nuestro cuerpo. La nueva generación de lanas finas presentan un tacto más agradable, evacuando la humedad mucho mejor que los tejidos sintéticos cuando no son prendas muy gruesas y acumulando menos malos olores. Por el contrario, las fibras sintéticas son más baratas y secan mucho más rápido, siendo las más comunes de encontrar en las prendas.

Algunas prendas incorporan hilo de plata que evita la acumulación de bacterias y malos olores, además de funcionar como un buen regulador térmico. En esta capa debemos evitar las camisetas de algodón que se empapan con facilidad (pueden absorber cuatro veces su peso en agua) y que tardan mucho tiempo en secarse.

Encontraremos prendas de distintos grosores que también permiten mantener abrigado el cuerpo (aunque esta no sea su principal función) y que elegiremos según la temperatura a la que vayamos a realizar la actividad y si ésta es más dinámica o estática. No necesitaremos el mismo grosor para una camiseta que para unas calzas, ya que las piernas aguantan mucho mejor las bajas temperaturas, sobre todo si estamos practicando una actividad en las que se estén moviendo constantemente, pero sí necesitaremos más grosor en una camiseta cuando realicemos una vía de alpinismo que es menos dinámico que una marcha a pie.

Se recomiendan prendas lo más ajustadas posibles al cuerpo pero sin apretarnos, para evitar que penetre el viento entre ellas y nuestro cuerpo (nos evitaría el enfriamiento por convección), y permitirnos realizar movimientos sin dificultad. En el caso de las camisetas que cuenten con cierre en el cuello por si queremos ventilarnos en alguna ocasión y con el cuello alto para que nos abrigue más si hace frío. En ocasiones, podremos encontrar primeras capas no muy gruesas y que al mismo tiempo protejan de los rayos ultravioletas, ya que puede ocurrir que el sol esté sobre nuestras cabezas y la temperatura sea agradable, permitiendo que podamos quedarnos con la primera capa solamente.

Entre las ropas que podemos encontrar dentro de esta capa están las camisetas, calzas y guantes térmicos.

Segunda capa

La función de la segunda capa es aislarnos térmicamente. Estas prendas no nos calientan de manera directa, su misión es retener el calor que genera el cuerpo e impedir su enfriamiento, favoreciendo al mismo tiempo la evacuación del sudor.

La idea es utilizar materiales aislantes que aun estando mojados consigan mantener su propiedades aislantes y transpirables intactas. Para ello podemos encontrar en el mercado gran variedad de fibras sintéticas (poliester) y naturales (lana) que realicen esta función. Al igual que en la capa anterior, las fibras sintéticas tienen a su favor que son menos absorbentes facilitando una mejor transpiración, además de secar más rápidamente. Las fibras naturales sólo tienen como ventaja que retienen más el calor, así que se suele mezclar con fibras sintéticas para mejorar sus propiedades.

Polartec se ha convertido en la fibra sintética con más renombre dentro del mercado, siendo utilizada por muchas de las grandes marcas de montaña para fabricar sus ropas. Podemos encontrar muchos tipos de fibra dentro de esta marca, pero una clasificación que normalmente observaremos en la prendas fabricadas con Polartec es el grosor de la fibra en gr/cm2, encontrándonos 100, 200 o 300 gr/cm2 y que elegiremos según la temperatura a la que vayamos a realizar la actividad.

Dentro de esta capa podemos encontrar los forros polares, pantalones de trekking, gorros, guantes polares, manoplas y mitones, y medias.

Tercera capa

La función de esta tercera capa es protegernos de tres factores importantes:

- La humedad exterior: mantenernos secos ante la lluvia y la nieve, es decir, impermeabilidad.

- El viento exterior: evitar la sensación de frio que provoca el viento y las bajas temperaturas.

- Nuestro sudor: permitiendo su evacuación ya que las capas anteriores no han debido retenerlo, es decir, transpirabilidad.

Es importante recalcar la importancia de que esta última capa sea lo más transpirable posible, ya que como hemos comentado al principio, nuestro propio sudor puede empapar nuestra ropa causándonos un gran malestar e incluso una hipotermia al enfriarnos considerablemente. Además esta capa debe de ser resistente a rozaduras, abrasión y desgarros, ya que al ser la más exterior estará en contacto con nuestro material como mochila, cuerdas, etc; así como a las rocas y ramas del paraje donde estemos.

En esta capa podemos encontrar prendas como rompevientos, camperas y pantalones con membrana impermeable (con capacidad de transpiración), guantes con membrana impermeable y buzos impermeables (una mezcla de polar y rompevientos).