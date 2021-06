Tinelli terminó comiendo alimento para perros al perder una apuesta futbolera

Fanático de San Lorenzo y del fútbol, Marcelo Tinelli lo demostró al hacer efectiva en las últimas horas una insólita apuesta que compartió con el ex futbolista chileno Iván Zamorano en torno al partido que jugaron en las últimas horas la escuadra albiceleste con Chile.

El conductor televisivo y ex presidente de San Lorenzo apostó con Zamorano acerca del resultado del encuentro jugado por la primera fecha de la Copa América que finalizó 1-1.

Las crónicas apuntan que, según lo que acordaron, si Argentina ganaba, Zamorano debía tatuarse la cara de Tinelli en la espalda. Pero si el conjunto chileno se llevaba la victoria, el expresidente del Ciclón debía comer alimento de perro.

Al ser un empate, Tinelli se hizo cargo de la apuesta y decidió cumplir el desafío, que mostró a través de la aplicación Kwai. "Me la recontra banco, desafío aceptado y te doy el empate", dijo Marcelo.

"Me quiero matar, no pensé que iba a llegar este momento. Te banco, Bam Bam, pero no puedo creer que tenga que hacer esto. Lo único que me salva es que la bolsa tiene los colores de San Lorenzo. Me acerco y ya me da arcadas el olor", se lo escucha decir.

"Desafío cumplido. Me tenés que dar la revancha después de esto", cerró Marcelo mientras luchaba por intentar masticar el alimento para mascotas.