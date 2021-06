El titular de COVAX aclaró que Argentina "tenía interés en recibir dosis de Pfizer" pero rechazó las condiciones

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, rechazó esta mañana los cuestionamientos al Gobierno nacional por la campaña de vacunación contra el coronavirus y afirmó que no se va a "correr un centímetro del eje", ante lo cual pidió "saltar esta grieta respecto al uso político que está teniendo la pandemia".

"No nos van a correr un segundo del eje, un centímetro de ese eje, que es vacunar y bajar los casos. Vamos a informar y desmentir todas las cosas que sean necesarias", sostuvo la funcionaria nacional durante la conferencia de prensa brindada esta mañana Casa Rosada.

Durante su presentación, Vizzotti exhibió un mail que esta mañana recibió de Santiago Cornejo, titular del fondo COVAX para América Latina, y cuyos dichos fueron los que dispararon una nueva polémica en torno a las vacunas de Pfizer.

En el texto difundido a la prensa, Cornejo expresó la necesidad de aclarar "que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de COVAX".

En un intento por calmar la polémica que dispararon sus declaraciones, Cornejo explica que "como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina no entre en el detalle de esta transacción, que bien sabes que son muy complejas. En mi presentación tampoco resalte el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral".

"Lamento el foco que se está haciendo de mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo COVAX y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba vacunas de COVID", cierra del comunicado.

"Necesitamos saltar esta grieta respecto al uso político que está teniendo la pandemia y la vacunación", apuntó Vizzotti, quien indicó que "fue muy sorpresivo el malentendido en relación a esa situación. O realmente no se está al tanto de la complejidad del mecanismo COVAX o se quiere desinformar", se quejó. Y agregó: "Cornejo me envió un mail esta mañana, desde Ginebra".

"Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de COVAX", manifestó el representante de COVAX en su mail.

Por momentos al borde del llanto, Vizzotti dijo que "realmente necesito transmitirle a la población que se tome dos minutos para seguir la complejidad de este tema" y reiteró que "no vamos a permitir que se juegue con esta prioridad que tiene el Gobierno con la salud de la población".

"Esto que sucedió ayer es gravísimo y no puede volver a suceder porque en el medio hay gente", dijo en relación a la polémica en torno a los dichos de Cornejo, quien al participar de una sesión académica organizada por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), expresó que “antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a los países si quieren acceder a esa vacuna y en el caso de Pfizer (en Argentina) nos han dicho que no”.

"Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer y Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso", sostuvo Vizzotti e instó a "que todos los actores políticos bajen la tensión y obsesión que tienen con Pfizer".

"Es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna", afirmó la titular de la cartera sanitaria, quien reconoció que la situación "me enoja, me da mucha angustia y mucha impotencia". Y cerró con una pregunta: "¿Qué país va a decirle no a una vacuna? Es simplemente sentido común".