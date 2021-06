Vuelos restringidos: denuncian que se perdieron cinco córneas que venían de Estados Unidos para trasplantes

El Gobierno nacional dispuso una reducción de los vuelos internacionales a partir de este lunes para intentar retrasar la llegada al país de la variante Delta del Covid. Por esta razón se redujo a 600 personas el cupo límite diario de argentinos que pueden regresar, cuando hasta el momento estaba autorizado un tope de 2.000.

Esto ha provocado caos e incertidumbre en los argentinos que han quedado varados en el exterior y en las compañías aéreas que se ven obligadas a reprogramar sus vuelos.

Esta situación quedó descubierta a partir de una publicación de Twitter que realizó el oftalmólogo Roger Zaldivar, en la que denunció que hay "5 córneas de donantes perdidas provenientes de USA por vuelos cancelados. Sin visión y aislados".

“No se trata de volar a Estados Unidos para vacunarse, se trata de insumos médicos indispensables. El hecho de disminuir tan drásticamente y de forma abrupta los vuelos hace que la logística y la entrega sean un caos”, dijo Zaldívar luego.

Zaldivar a su vez agregó: "No esperaba tanta repercusión, pero bienvenido sea que se blanquee esta situación que no puede pasar desapercibida. Más allá de la gente varada que ya es un problema, hay mucha gente sufriendo porque que no puede recibir su trasplante a tiempo".