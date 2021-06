El padre de Agüero durísimo con Guardiola y la dirigencia de Independiente

Durante una extensa entrevista radial, el padre de Sergio Agüero, Leonel del Castillo, al hablar sobre el presente del futbolista estuvo muy duro con Pep Guardiola además de señalar por qué el Kun no volverá a Independiente.

"Guardiola nunca quiso a Agüero", dijo del Castillo al apuntar en forma directa contra el entrenador por la salida de su hijo del Manchester City. "Son cosas que pasan en el fútbol cuando hay alguien que te dice que no estás para seguir en el club y no te queda otra de cambiar", comentó en referencia al técnico español

También señaló que no hubo nunca un conflicto, sino que al parecer su hijo no era del gusto futbolístico del entrenador.

El padre del goleador, en otro momento de la entrevista, advirtió que el delantero no tiene ningún interés en volver a Independiente, al menos mientras que Pablo Moyano siga al frente de la institución: "El Kun tenía intención de retirarse en Independiente. Con otra dirigencia hubiese venido", afirmó.

Del Castillo se explayó en este punto y aseguró que la comisión directiva actual lo maltrató: "En Independiente al Kun no lo trataron bien, ni a mí ni a los hermanos de él. A mí no me dejaron entrar mas al predio y a mi hijo Mauricio (quien firmó su contrato en 2020 y solo jugó un partido) no le quieren dar el pase y los dirigentes no lo dejan jugar en Primera, ni en Reserva".