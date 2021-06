El polémico mensaje de Ursula Vargas para los varados: "No vuelvan, nos hacen un favor"

Úrsula Vargues quedó en el medio de la polémica debido a sus tuits en relación a los argentinos que se encuentran varados en el exterior y no pueden regresar debido a las restricciones implementadas por el gobierno nacional.

“¿Te fuiste? ¿Pensaste que eras superior? A Argentina no entrás”, fue el primer mensaje de Úrsula, quien luego añadió: “Andante a donde mierda quieras estar. Pero a Argentina no entrás. Nos estamos sacando una horda de imbéciles en un Twitt. Deseo que no vuelvas al país. Quedate lavando platos en Miami. Y no se te ocurra volver”.

La exmodelo y panelista definió a los varados como “la grasa que nos sobra” y en otro tuit dijo que a ella también le gustaría viajar pero que prefiere no hacerlo porque “hay que cuidarse”.

Sobre los famosos que se quejan de las medidas, como Yanina Latorre, apuntó: “Exigen volver a un país que odian, porque en Miami son pobres. Al fin una imbécil que se creía mil no puede volver. El cornude es muy de ir a Miami. Y tu marido es un boludo. Pobre mina. Se hace la canchera y no tiene apellido sin su marido. Nadie necesita a la cornuda. A la gente de mierda ni cabida. Miami les ama. Quédense allá”.