Córdoba cierra todo por dos semanas: suspendió clases presenciales y reuniones sociales

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció este mediodía que, a partir del próximo lunes, se suspenderán por dos semanas las clases presenciales, las reuniones familiares y sociales, además de otras actividades, ante el aumento de casos de coronavirus.

En conferencia de prensa, junto a sus ministros, el mandatario anunció que las restricciones se deben al "pico de la segunda ola de la pandemia” que generó un incremento de los contagios como así también del nivel de ocupación de camas en el sistema sanitario de la provincia.

“Estamos atravesando el momento más crítico de la pandemia”, manifestó el gobernador Schiaretti desde Casa de Gobierno, al sostener que ese cuadro sanitario tiene que ver con “el pico de la segunda ola de la pandemia” del Covid-19.

En ese sentido, el mandatario provincial dijo que, por recomendación de los científicos y equipos de salud de la provincia, se aplican las nuevas medidas sanitarias que luego fueron detalladas por el ministro de Salud, Diego Cardozo.

Al respecto, el funcionario detalló que, desde el próximo lunes 7 de junio y hasta el 18 de junio inclusive, quedará suspendida la presencialidad de las clases, por lo tanto la actividad continuará de manera virtual en todos los niveles educativos, y que lo mismo ocurrirá con las actividades periescolares.

También quedan suspendidas las reuniones sociales y familiares, tanto en ambientes públicos como privados.

La circulación se restringirá desde las 20 hasta las 6, excepto las esenciales que deberán acreditar esa condición con el permiso que deberán gestionar a través de la aplicación CuidAr.

Asimismo, se anunció que para mañana sábado y para el domingo regirán las restricciones establecidas por el DNU nacional 334/2021 del Poder Ejecutivo Nacional para zonas de "alarma" o "alto riesgo" epidemiológico y sanitario, que establece un aislamiento estricto con el fin de mitigar la propagación de la enfermedad.

Una por una las medidas:

* Sábado y domingo rige el DNU nacional con las restricciones ya previstas, pero desde el lunes se aplicarían restricciones por 14 días para todo el territorio provincial.

* Comercios esenciales y no esenciales podrán trabajar hasta las 19 (se especificará la modalidad).

* Las clases presenciales se suspenden en todos los niveles al menos por una semana.

* No habrá reuniones sociales y privadas, tanto en lugares cerrados como al aire libre.

* Producción industrial también habilitada hasta las 19.

* Los shopping deberán estar cerrados.

* Sector gastronomía: aún no se definió la modalidad.

Los gimnasios, clubes y natatorios no podrán abrir. Los deportes amateurs no estarán permitidos.