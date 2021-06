La Provincia recibirá casi 200 mil segundas dosis de la Sputnik V: cuándo empieza a dar turnos

Ayer llegaron al país desde Moscú 400 mil segundas dosis de la vacuna Sputnik V, además del principio activo con el que se comenzará en las próximas horas la producción nacional. De ese lote, la Provincia recibirá poco menos de 200 mil dosis, según le revelaron a EL DIA fuentes oficiales.

Además, confiaron que se bien depende de cuándo entregue la Nación las vacunas, el Ministerio de Salud empezaría a dar los turnos entre el sábado y el lunes. Es por ello que quienes están esperando el componente 2 de la vacuna rusa deberán estar atentos a los avisos que lleguen por mail, en el sitio web https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o en la aplicación "Vacunate". En ese sentido, el fin de semana la administración de Kicillof envió un mail para llevar tranquilidad a los que solo se habían aplicado una dosis indicando que "todas las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo". Además explicó que "lo que hace el organismo es generar los anticuerpos con la primera dosis y con la dosis subsiguiente, reforzarlos. El efecto de la primera dosis no se pierde ni se corta. La primera dosis no se vence".

Cabe destacar que la cartera a cargo de Daniel Gollan informó hoy que 8.831.653 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra el coronavirus y detalló que ayer fueron inmunizadas 110.363 personas, al tiempo que explicó que el total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense llega a 5.617.396. Del total, 4.550.114 correspondientes a la primera dosis y 1.067.282 a la segunda. Es por ello que quienes recibieron sólo una dosis de la Sputnik en la Provincia estarán expectantes frente a la inminente llegada de las casi 200 mil dosis del componente 2.

Por otro lado, se dio a conocer que los casos de coronavirus ascendieron a 1.688.355 tras confirmarse 10.819 nuevos contagios en las últimas 24 horas en territorio bonaerense. Según datos reportados por el ministerio fallecieron 42.369 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020.

Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación informó que entre hoy y el viernes se distribuirán 470.400 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V entre las 24 jurisdicciones para que continúe avanzando el plan nacional de inmunización contra el Covid-19. Luego de realizar el proceso de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento en el centro logístico de Benavidez, entre hoy y el viernes 11 de mayo, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibirán sus cuotas de dosis de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya. En ese sentido, dio a conocer que a la Provincia de Buenos Aires enviarán 181.800 dosis. En tanto que a CABA llegarán 30.600, a Catamarca 4.200, a Chaco 12.600, a Chubut 6.000, a Córdoba 39.000, a Corrientes 12.000, a Entre Ríos 13.800, a Formosa 6.600, a Jujuy 7.800, a La Pampa 4.200, a La Rioja 4.200, a Mendoza 21.000, a Misiones 13.200, a Neuquén 6.600, a Río Negro 7.200, a Salta 15.000, a San Juan 8.400, a San Luis 5.400, a Santa Cruz 4.200, a Santa Fe 36.600, a Santiago del Estero 1.200, a Tierra del Fuego 1.800 y a Tucumán 18.000.

Se trata de la parte restante de un cargamento de más de 818.000 dosis que llegaron al país el jueves último a la noche de las cuales 371 mil ya fueron enviadas a sus destinos durante el fin de semana. Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana fueron distribuidas en todo el país 17.895.790 vacunas y las aplicadas totalizan 15.012.734: 11.888.649 personas recibieron la primera dosis y 3.124.085 ambas.

Producción de vacunas

Ayer Marcelo Figueiras, el presidente de la compañía farmacéutica Richmond, que producirá la vacuna Sputnik V en la Argentina y tiene sede en la Provincia, dijo que su “planta modelo de biotecnología permitirá desarrollar cinco millones de dosis” de ese fármaco al mes cuando alcance su pleno funcionamiento. “Como sabemos, los países que producen, vacunan y los que no producen esperan”, advirtió el empresario al exponer ante en la Cámara de Diputados en una reunión que mantuvieron los jefes de bloques con representantes de laboratorios.

En este marco, el presidente de la farmacéutica adelantó que la producción programada es de 500.000 dosis por semana, cifra que podrán alcanzar a partir de los próximos días. “A partir de esta semana vamos a hacer 500.000 dosis por semana, podemos llegar a fabricar cinco millones de dosis por mes una vez que alcancemos el ritmo, teniendo en cuenta que completen los envíos prometidos”, dijo en referencia a los insumos básicos para la producción que se comprometió a enviar el Instituto Gamaleya de Moscú.

Consultado respecto a si la producción incluirá el componente dos de la vacuna Sputnik, Figueiras contestó que se las “prometieron”. “No tengo confirmado cuándo, pero sí, nos lo van a enviar. Vamos a tener más fluidez”, aclaró. En este sentido Figueiras destacó que la escalada de producción del componente dos de la vacuna en la India por parte del laboratorio Hetero fue una “buena noticia” y que “ahora se está hablando con el Fondo Ruso y el Gamaleya para que el suministro del componente venga directo desde ese país ya que tenemos una relación muy aceitada”.

El empresario destacó también que han “tenido apoyo de toda la industria farmacéutica local e internacional, que se han interesado en la producción futura de la planta” y asumió que “hay que trabajar en conjunto e invertir para producir”. “Destaco el acompañamiento de todo el arco político y empresarial al proyecto, con un sentido patriótico que supera las diferencias políticas, que se hará a través de un fideicomiso público, transparente y abierto”, dijo el empresario.