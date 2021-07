Harían ensayos para analizar la eficacia de combinar vacunas

La ministra de Salud Carla Vizzotti mantuvo una reunión con especialistas para evaluar varios temas, entre los que se destacó la posibilidad de combinar vacunas de diferentes laboratorios, a partir de la escasez en el país del segundo componente de la Sputnik V. Y si bien no fue confirmado oficialmente, trascendió que se avanzaría con un ensayo local para analizar la eficacia de mezclar dosis de distintos inoculantes.

Esta iniciativa, correría de forma paralela con la que pretende llevar adelante la Ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de entre 200 y 400 personas que recibió una dosis de Sputnik V y ya cumplió el plazo de 90 días de espera para recibir el componente dos, sería inoculado con alguno de los otros fármacos autorizados en el país para testear el cruce. La combinación será Sputnik V con AstraZeneca, Sputink V con Sinopharm y, si llega, Sputnik V con CanSino, según se supo.

Con una dosis no alcanza

Mientras, a nivel nacional, Vizzotti charló con expertos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaln) y evaluaron “la eficacia de las vacunas” en el contexto del impacto que está teniendo en el exterior la cepa Delta y de qué manera no solo retrasar lo máximo posible su llegada al país sino también cómo afrontarla.

Ocurre que, según especialistas, el esquema de una sola dosis que se viene aplicando en el país, precisamente por recomendación de los expertos y teniendo en cuenta lo hecho por ejemplo por Gran Bretaña y Canadá, no es el más adecuado ante esta variación del virus cuyo rasgo característico es la altísima contagiosidad.

En ese sentido, estiman que las personas que recibieron una sola dosis, la inmensa mayoría en la Argentina, tiene un nivel de inmunización en torno al 33 por ciento ante esta cepa surgida en la India. Por eso es que la recomendación es aplicar la segunda dosis lo antes posible, dejando de lado la ventana de 12 semanas que se viene siguiendo.

Analizaron la posibilidad de combinar vacunas de diferentes laboratorios, en especial por la demora en la recepción del componente 2 de la Sputnik V, junto con la de AstraZeneca la más utilizada en la Argentina.

Hasta el momento se tienen resultados de estudios sobre la complementación de AstraZeneca y Pfizer, pero no de otras combinaciones. Y es algo sobre lo que las autoridades deben avanzar para definir lo antes posible los pasos a seguir.

Allí surge la idea de hacer un ensayo a nivel nacional, con voluntarios, a fin de saber con claridad qué pasaría al combinar las distintas dosis que, por ahora, tiene a disposición el país.

A tal fin, hoy habrá una nueva reunión de expertos para apuntalar la iniciativa y tratar de definir cómo llevarla a cabo lo más rápido posible y de manera segura.

La eficacia, en el foco

En la reunión de ayer, los científicos destacaron la robustez de la evidencia científica -desde la calidad metodológica hasta los resultados observados- que aporta el estudio realizado por la cartera sanitaria nacional sobre la efectividad de una dosis para reducir la mortalidad en personas mayores de 60 años.

El estudio tuvo por objetivo estimar la efectividad en reducción de la mortalidad por Covid-19 en un estudio de vida real, en personas de 60 años y más, con la estrategia de vacunación implementada por Argentina entre enero y junio de 2021.

Según se planteó, la efectividad con una sola dosis es de 74 por ciento para Sputnik V, 79,5 por ciento para AstraZeneca y 61,6 por ciento para Sinopharm, en tanto que con dos dosis es de 93,3 por ciento Sputnik V, 88,8 por ciento AstraZeneca y 84 por ciento Sinopharm.

Otra de las cuestiones que se remarcó en la reunión es que el suero de la sangre de personas vacunadas con Sputnik V, al igual que el de aquellas que tuvieron coronavirus en 2020, contiene anticuerpos neutralizantes contra las variantes Gamma que se originó en Manaos, Alpha detectada por primera vez en Reino Unido y Lambda (Andina), que tienen circulación comunitaria en la Argentina, según un reciente estudio realizado por científicos locales.

El trabajo fue llevado a cabo por investigadores del Proyecto PAIS (Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2), del Biobanco de Enfermedades Infecciosas BBEI, del Instituto Inbris y del Hospital de Clínicas José de San Martín.

El objetivo fue evaluar “la capacidad neutralizante de sueros obtenidos de individuos infectados por SARS-CoV-2 durante el año 2020 y de individuos vacunados con Sputnik V, frente a las variantes de SARS-CoV-2 circulantes actualmente en Argentina: linajes P.1 (Gamma, Manaos), B.1.1.7 (Alpha, Reino Unido) y C.37 (Lambda, Andina)”. Los investigadores tomaron como referencia “la actividad neutralizante ejercida por los sueros frente al linaje B.1 (cepa de referencia del año 2020)”.

“Lo que se observó es que tanto con una dosis como con dos los sueros de las personas inmunizadas con Sputnik V mantenían el nivel de anticuerpos neutralizantes contra Alpha y Lambda igual que contra la cepa de referencia de 2020; lo mismo sucedió con los sueros de convalecientes”, explicó el virólogo e integrante de Proyecto País Humberto Debat.

En el caso de la variante Gamma, el investigador detalló que “los anticuerpos neutralizantes disminuyen tres veces en relación a la respuesta frente a la cepa de referencia que se utilizó de 2020 lo cual si bien es significativo no es dramático”.

El especialista recordó que “estos ensayos in vitro sólo reflejan la respuesta humoral (anticuerpos) pero no la celular (mediada por los linfocitos que son los que brindan la memoria), por lo que no expresan la respuesta total del sistema inmune y una disminución en los anticuerpos no necesariamente implica una disminución en la protección”.

Los datos obtenidos por este trabajo en relación a la disminución de la capacidad de neutralización de los sueros de convalecientes y vacunados con Sputnik V frente a la variante Gamma coinciden con otros estudios realizados en el exterior con las vacunas de Pfizer y Oxford/Aztrazeneca.