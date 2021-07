Encapuchados reducen a un matrimonio de jubilados en su casa de Etcheverry

Un matrimonio de adultos mayores pasó una madrugada de verdadero terror en su casa de Etcheverry, donde quedaron a merced de cuatro sujetos que los encañonaron y mantuvieron bajo control durante un buen rato, para revisar la propiedad y escapar por fin con dinero y otros elementos de valor. Según se supo, no dejaron ni el caloventor.

“Ellos veían en los noticieros asaltos similares a gente grande que era agredida físicamente y pensaron que ellos iban a padecer lo mismo, pero, por suerte, no los tocaron”, dijo a este diario Martín Sgurza (51), vecino de la pareja que fue atacada ayer a la madrugada en su vivienda de ruta 215 y camino 272, en Etcheverry.

Las víctimas fueron un hombre de 96 años y su esposa de 72, quienes se despertaron sobresaltados con la inquietante presencia de cuatro encapuchados.

“Fue entre las 2 y las 3 de la mañana (de este miércoles)”, precisó Sgurza, dando cuenta, además, que la banda se coló por la parte trasera de la finca.

Instantes después, despertaron y amenazaron al matrimonio en su habitación.

“Asustados y con angustia”

En el mano a mano con EL DIA rescató el vecino que los delincuentes “al menos no les pegaron ni los ataron”, a los jubilados, aunque de todas maneras ellos quedaron “muy asustados y angustiados”, reconoció.

“Todavía no se repusieron anímicamente. No pueden creer que hayan tenido que pasar por un episodio de este tipo”, reflejó luego Sgurza.

Consultado acerca de lo que se llevó la banda, dijo que, “por lo que escuché, les robaron un poco de dinero, algún que otro televisor y un celular“.

Allegados a la investigación aseguraron que los ladrones huyeron con alrededor de “80.000 pesos, tres televisores, un auto Fiat Palio y un caloventor”.

Una vez que los delincuentes escaparon y la pareja se repuso apenas del tremendo susto, pidieron ayuda a sus vecinos para conseguir un teléfono y contactarse así con la policía y con algunos familiares cercanos.

“Avisaron a vecinos de lo sucedido y pidieron un teléfono porque les robaron el suyo, para contarles lo que les había pasado a unos familiares que viven por acá”, apuntó Sgurza. Y agregó: un rato después “entre sus familiares y vecinos los contuvimos emocionalmente, porque estaban shockeados”.

Igual, señaló, “no fue necesario llamar a una ambulancia para que los atendiera”.

El matrimonio asaltado vivió “desde siempre” en la zona, según comentaron en el barrio, pero el de ayer a la madrugada fue el primer robo que sufrieron.

Tras el alerta que recibieron a través del 911, policías se desplegaron por la zona en busca de los asaltantes, pero el operativo resultó infructuoso.

Un reclamo zonal

En lo que va de 2021 y gran parte del año pasado, en los barrios y las localidades que confluyen en la Zona Oeste platense se llevaron a cabo reuniones y marchas con un motivo en común: la inseguridad sin control que atraviesa a los vecinos de Los Hornos, Lisandro Olmos, Etcheverry, Melchor Romero y Abasto.

Los ataques en el corredor frutiflorihortícola no son una novedad, pero en el último tiempo se dan con una frecuencia inusitada. “Cambian comisarios, pero si no hay recursos no pasa nada. La Zona Oeste no está liberada, está olvidada”, reflexionó uno de los organizadores del encuentro que tuvo lugar a principio de año en 197 y 45 y al que acudieron unas 150 personas.