Rocío Marengo habló de la fiesta sexual entre famosos revelada por Cinthia Fernández

Esta semana trascendió que habría habido una fiesta sexual entre los participantes de “Patinando por un sueño“ en 2008. Quien dio la noticia fue Cinthia Fernández, y Rocío Marengo, una de las famosas que fue parte del certamen, salió a hablar al respecto.

En primer lugar, se dio por eludida: “Tengo entendido que (Cinthia) nunca me nombró”, en referencia al listado de bailarines que habrían ido a la orgía. Por otro lado, reveló si tomará alguna medida ante tal confesión de la panelista de “Los Ángeles de la Mañana”.

Cinthia “solo me señaló como parte del programa, por eso no me hago cargo“, indicó Marengo a Todo Noticias. A su vez, señaló que no puede asegurar que aquella fiesta sexual haya ocurrido: “Ni me acuerdo. Sé que no estuve en esa fiesta porque jamás participé de algo similar“.

Cabe destacar que Fernández había mencionado algunos de los participantes de la orgía: “Estaba Sabrina Ravelli, el hijo de Tusam, Melina Pitra, Bam Bam…”. “Tanta memoria no tengo, pero terminaron todos con todos en una piscina”.

Por otro lado, Marengo agregó: “No sabía bien qué había dicho ni por qué”. Por este motivo, no tomará ninguna acción contra Fernández: “Obvio que si me acusaba de algo así iba a pedirle que se retracte”.