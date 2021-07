Otra caravana en reclamo de seguridad en Los Hornos

El reclamo por la inseguridad que comenzó a principio de año en City Bell, se replicó en distintos puntos de la Ciudad. En Los Hornos, la caravana “por más y mejor seguridad” se convirtió en un clásico y lleva casi una veintena de ediciones.

Ayer por la tarde, unos 15 vehículos transitaron por la avenida 137 desde 68 a 60, ida y vuelta, con las bocinas a pleno. “Estuvo bastante bien. Esta vez hubo muchos comerciantes que salieron a aplaudir para acompañarnos”, le contó a este diario Daniel Arripe, referente barrial.

En la localidad “seguimos igual no avanzamos pero por suerte no retrocedimos”, analizó sobre la incidencia del delito. Por eso, agregó, “nos contactamos con los funcionarios del Ministerio de Seguridad para ver si nos podemos juntar de nuevo y saber si tienen idea de algo más para hacer”. En ese sentido, Arripe mencionó “por ejemplo el tema de las cuadrículas, que nos habían dicho que de las cuatro actuales iban a pasar a seis y en la última reunión nos plantearon que no se podía”. Por último, refirió que “sería interesante también sumar algún tipo de delegación para que la gente que vive lejos del centro pueda tener un policía cerca”.