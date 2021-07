Cinthia Fernández confirmó su candidatura: en qué lista va y qué proyectos tiene

La panelista de televisión Cinthia Fernández se lanzó como candidata a diputada nacional, en el mismo partido político con que Amalia Granata logró llegar a la Cámara de Diputados de Santa Fe.

"Entiendo que hay mucha gente que le va a gustar y mucha gente a la que no, pero así como también me tomo en serio las cosas en mi otro trabajo también estoy tomando en serio esto", dijo en sus historias de Instagram. Y agrego: "Estoy estudiando muchísimo y estoy teniendo reuniones".

Asimismo hizo hincapié sobre su situación personal en la sufrió violencia de genero y se refirió a aquellas que a diario se encuentran bajo el poder patriarcal. "Es por ellas y por todo lo que viví. No soy la única persona. Se que hay un montón de mujeres que no tienen las mismas posibilidad que yo", menciono.

En este sentido dijo que quiere estar presente, en este tipo de situaciones, e "intentarlo". "¿Por que no? Ustedes me darán el si o el no. Si me dan el no, también lo entiendo", dijo -y continuo- "Se que lo voy a hacer con muchísimo corazón porque es algo que sufrí mucho y me toca de cerca".

Por otro lado reconoció que no cuenta con los conocimiento políticos, pero aseguró que la experiencia la llevaría a representar en la banca a un gran porcentaje social.

En Unite, también se encuentran otras reconocidas figuras como: José Luis Espert, Javier Milei, José Bonacci y Jorge Boaasso, entre otros.