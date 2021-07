Robaron de nuevo en una escuela de Los Hornos y los padres se movilizan

Una escuela de Los Hornos castigada desde hace rato por el delito sufrió en las últimas horas su segundo robo en 15 días, aunque en el historial de los últimos años acumula ya “más de 50”, según calculan los padres de los alumnos, preocupados por la vuelta a clases de sus hijos después de las vacaciones.

Es por eso que están organizando una reunión para la próxima semana, en la puerta de esa institución.

Se trata del edificio en el que funcionan la Escuela Primaria 72, la Secundaria 49 y el Jardín 972, en 137 entre 86 y 87. Esta vez los intrusos volvieron a romper vidrios y forzar puertas para poder entrar. Una vez que lo hicieron arrasaron con mercaderías que había en una dependencia, destinada a familias carenciadas de la zona.

“Esto en una escuela del centro de la ciudad no pasa”, dijo una persona ligada a esa comunidad educativa, “y si pasa, lo solucionan enseguida”. Entienden que eso no ocurre con ellos: “Hay una cámara justo enfrente de la escuela y no funciona. Esto es tierra de nadie”, denunciaron.

Reina, mamá de un alumno, recordó que en escruches previos “se han llevado hasta los inodoros, todo para hacer maldad”.

En 2016 la misma escuela fue atacada cuatro veces y significó pérdidas importantes de material para docentes y alumnos.

Los intrusos se metieron por un descampado al que se accede por calle 136. Luego de saltar un paredón, forzaron una reja hasta sacarla de su lugar. Por ahí accedieron a la cocina, de donde se llevaron una heladera, utensilios, mercadería y hasta guantes.

El episodio generó la bronca de toda la comunidad que se desempeña en esa institución, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes: sólo en los últimos dos meses hubo otros tres robos, todos cometidos con la misma mecánica: ladrones que se colaron por la noche, arrancaron una reja y saquearon cuanto pudieron.

“Necesitamos que pongan seguridad y que los padres estén presentes el martes” 27 de julio “a las 10 de la mañana, para que puedan a concurrir a clases nuestros hijos, ya que ellos son los perjudicados”, explica el anuncio que se viralizó en las últimas horas a través de las redes.

El año pasado, con la pandemia y la clausura de las clases presenciales, buena parte de las familias de alrededor de 600 alumnos iban a la escuela a retirar tareas en formato impreso por falta de dispositivos y acceso a señal de internet.

El problema es que los robos, daños y actos de vandalismo atentan contra la posibilidad de que los chicos vuelvan a clases.

En uno de los últimos hechos ocurridos justo antes de la cuarentena 2020, los ladrones se llevaron dos freezer de cajón, ollas, cacerolas, platos y una heladera, pero, además, arrancaron el tablero de la instalación eléctrica y también una cocina industrial, que no llegaron a robar.

En otras oportunidades arrasaron con dos tanques de agua, luego, con las bombas de agua y no perdonaron ni el tobogán u otros juegos del jardín.

En definitiva, la escuela se fue convirtiendo en tierra arrasada con el paso de los meses, con puertas arrancadas, caños rotos, libros y documentos tirados.

Como viene denunciando este diario, la problemática afecta a todas las instituciones educativas, sociales y deportivas de la Región, golpeadas por los cierres por Covid-19 y el delito, la otra pandemia.