La verdad detrás de la renuncia de Simone Biles, la gimnasta de las "pruebas imposibles"

Los Juegos Olímpicos se vieron sacudidos por la renuncia de la gimnasta estadounidense Simone Biles, afectada por la presión. Un día después de su sorprendente retirada en plena competición, durante la final por equipos, la superestrella anunció que también será baja para el concurso general de mañana, poniendo entre interrogantes su continuidad en la cita olímpica en la que parecía destinada a reinar.

La campeona (24 años), un ícono que va más allá del deporte, decidió retirarse ayer para no comprometer su salud mental, evocando "demonios en la cabeza" y demasiada presión a gestionar por las expectativas creadas en estos Juegos. La deportista de Ohio, considerada por muchos como la mejor gimnasta de todos los tiempos, puede todavía participar en las cuatro finales de aparatos (salto, suelo, potro y barras asimétricas) del 1 al 3 de agosto.

Lo cierto es que hay una verdadera historia detrás de la renuncia de Biles y es que los jurados no la califican con los puntajes que realmente merece la chica a la que llaman "la gimnasta de las pruebas imposibles". En la antesala de Tokio 2020 se hablaba de quién podría superar la fenomenal actuación de quien ganara en 2016 en Río de Janeiro cuatro medallas de oro y un bronce. Pero también los especialistas se preguntaban si volvería a restablecer el estándar en lo que respecta al grado de dificultad. A pesar de que es la estrella más grande de la gimnasia, las personas que dirigen el deporte han atrofiado su brillantez en ocasiones simplemente porque los está obligando a repensar lo que es posible. Su falta de imaginación se ha convertido en un problema para Biles.

Por ejemplo en mayo pasado, en el US Classic en Indianápolis, la joven gimnasta completó con éxito la doble pica Yurchenko en la bóveda, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en intentar este movimiento en una competencia. En febrero, Biles publicó un video en Twitter de ella haciendo el movimiento en la práctica. El mismo fue visto más de 2,5 millones de veces. Incluso entonces, los escépticos preguntaron si la pica doble era demasiado peligrosa. Pero cualquiera que haya seguido la carrera de Biles sabe que los límites no son lo suyo.

El único otro estadounidense que ejecutó con éxito la doble pica de Yurchenko en la competencia es David Sender, quien fue el campeón completo de EE UU en 2008. Después de ver la actuación de Biles en Indianápolis, Sender le dijo a NBC Sports : “Mi primera impresión fue, wow, creo eso fue mejor que cuando lo hice ". Los videos que circularon de sus bóvedas, de las sesiones de entrenamiento y calentamiento y de la competencia misma, fueron demostraciones tan impresionantes de su talento que casi rompieron Internet. James y la ex primera dama Michelle Obama estaban entre los que quedaron atónitos por lo que vieron en los clips ya que hace un redondeo hacia el trampolín, lo sigue con un salto hacia atrás en la bóveda y luego termina con dos volteretas hacia atrás.

. @Simone_Biles successfully completed a Yurchenko double pike in vault at last night's #USClassic . She is the first woman in HISTORY to perform the move in competition. @OnHerTurf pic.twitter.com/j07ZweTA0f

There you have it, folks! 👇 @Simone_Biles successfully landed her signature double-double dismount on beam today and the element will be named the "Biles" from now on. #Stuttgart2019 pic.twitter.com/BO38BaCQ8g