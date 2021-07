El agua se “tragó” una casa en Mar del Tuyú y reinstaló el drama de la erosión costera

Vecinos de la ciudad de Mar del Tuyú, cabecera del Partido de la Costa, registraron en las últimas horas el impactante derrumbe de una casa de la playa 66 producto de la fuerte crecida que afectó la región. Las imágenes muestran cómo, de un momento a otro, la estructura de dos pisos cede ante el castigo incesante de las olas y se desmorona sobre un acantilado, ante la mirada atónita de quienes se hallaban en el lugar. Si bien la sudestada fue la primera apuntada como gran responsable del desmoronamiento que sufrió esta construcción de más de cuarenta años, no son pocos los que ven en este desenlace un drama ambiental del que vienen alertando especialistas hace años y sobre el cual este diario realizó varias notas.

Hace apenas unos meses, de hecho -en marzo pasado-, otra situación meteorológica similar había generado severos daños en la costanera de Santa Teresita (vecina justamente de Mar del Tuyú), donde también los vecinos registraron varios videos impactantes del avance de las olas. Tanto en uno como en otro caso, apuntan los especialistas, queda en evidencia no sólo la fortaleza de la naturaleza sino -lo más preocupante- la problemática de la erosión costera en varias zonas del Partido de la Costa, un tema que preocupa desde hace años y cuyos puntos más críticos aparecen en Las Toninas, Santa Teresita y, precisamente, Mar del Tuyú.

EL DERRUMBE

“Tristísimo momento el que acabamos de vivir. La hermosa casa de la playa 66 de Mar del Tuyú, se derrumbó hace instantes, producto de una fuerte sudestada. No tenemos palabras para agregar”, escribió el guardavidas de Mar del Tuyú en Instagram, donde difundió el impresionante video.

La secuencia, de poco más de un minuto de duración, capturó el momento exacto en el que la edificación, ubicada al borde de la costa, se resquebraja para luego desplomarse y quedar reducida a polvo y escombros. “¡Por Dios, qué locura!”, exclama una de las personas que presenciaron el colapso. Según trascendió, al notar el desgaste de los cimientos de la casa por efecto del oleaje, los vecinos intentaron contactarse con sus dueños para que retirasen sus pertenecías. Sin embargo, no hicieron a tiempo y el mar hizo caer la estructura antes de que lograran llegar.

Medios locales recordaron que desde el comienzo de esta semana regía para la zona de la Costa Atlántica desde Santa Teresita hasta Mar del Plata una alerta meteorológica por vientos, lluvia y crecida del mar, que se intensificó en la madrugada del miércoles.

UN DRAMA DE LARGA DATA

El de la erosión costera no es un tema nuevo y sus consecuencias están a la vista. Ya en marzo de 2006 este diario presentaba un completo informe sobre la problemática que aparecía en esas playas y que terminarían por colapsar las estructuras costeras de lugares como Santa Teresita, Las Toninas o Mar del Tuyú.

La zona donde se produjo el derrumbe, de hecho, fue en su momento recorrida por periodistas de este diario hace 15 años. Aquella vez, la nota de EL DIA comenzaba de la siguiente y profética manera: “La Virgen Stella Maris mira al mar en actitud de rezo eterno. Ubicada en la bajada náutica de Mar del Tuyú, sobre la playa, la figura es todo un símbolo para los pobladores de la zona. Es que, desde su quietud de estatua, parece hacer lo que hacen todos en este último tiempo: rezarle al mar para que las aguas no sigan avanzando. Aunque las súplicas, hasta ahora, no parecen dar muy buenos resultados: cerca de la Virgen, las casas costeras tienen los frentes semiderruidos y, ante la paulatina desaparición de los médanos que antes servían de barrera natural, sus habitantes ya no saben que artilugio usar para que el agua no se les venga encima. Pequeños murallones de hormigón, bolsas de arena y hasta enormes caños de desagüe pluvial puestos en fila son los recursos que tienen más a mano. Pero no alcanzan: ante cada creciente, el mar avanza y se acerca un poco más. Y según temen los pobladores y confirman los geólogos, de no hacer en el corto plazo una obra que ponga freno a la erosión costera que sufre toda la zona, esa y otras tantas playas bonaerenses van inevitablemente a desaparecer”.

Si bien los propios expertos todavía no logran ponerse de acuerdo en cuáles serían las mejores estrategias para detener el problema, la mayoría coincide en algo que genera pavor: el mar avanza lenta pero inexorablemente. Y, según varios, cada año crece en algunos balnearios entre dos y tres metros.

El primer balneario creado por la mano del hombre fue el de San Clemente y se apartó del trazado dunero. Acaso un verdadero visionario de la futura problemática fue Lázaro Greidenberg, quién se ocupó de bajar y fijar médanos, emparejar cada manzana y proceder a la fijación echando paja de junquillos sobre la arena y sembrando alfalfa y melinotus para contener los vientos del mar. Según su visión, esa era la única forma de proteger una tierra que no era del hombre sino del agua, pero sus consejos fueron seguidos apenas por unos pocos y el avance humano sobre la costa comenzó en los años cuarenta como una carrera sin pausa y, lo que fue peor, sin ningún tipo de control. Las consecuencias, empujadas por el cambio climático, ya están a la vista.