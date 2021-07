La confesión de Any Ventura sobre Graciela Borges: “Tuvimos una etapa de novias”

La periodista Any Ventura se convirtió en tendencia este viernes luego de que brindar una inesperada confesión: “Con Graciela Borges tuvimos una etapa de novias”.

Ante el asombro de todo el panel, la periodista dio detalles de este tórrido romance que ocurrió hace años y aseguró que hasta compartieron hombres con la actriz, aunque no en simultáneo.

Beto Casella, compañero e íntimo amigo de la panelista de Bendita, fue quien la interpeló. “¿Estamos en condiciones de blanquear que has tenido un tórrido romance con una querida y prestigiosa actriz argentina?”, disparó Casella.

Y Ventura no se achicó. “Sí, estamos en condiciones, porque el poliamor no es de ahora”, respondió. “A mí no es que me gustan las mujeres, de pronto hay una mujer que me gusta. Entonces ocurrió hace un tiempo y jugamos a que fuimos novias”, aclaró.

Tras un fuerte momento de intriga, la periodista por fin develó el gran misterio: “Fue con la Borges, tuvimos una etapa de novias. Lo que nos divertíamos”, expresó.

Reveló que “ella dio el puntapié inicial. Había tenido la fantasía con otras señoras, pero nunca lo había transitado. Justo coincidimos en el mismo gimnasio y después de la gimnasia, chau. Pero no fue un touch and go, esto tiene una historia. Duró un montón y después seguimos siendo muy amigas. Cada tanto nos reímos y lo recordamos. La adoro, lo que nos divertíamos, lo que hablábamos de los señores. A veces nos tocaba compartir”.

Tras asegurar que actualmente sigue siendo muy amiga de la actriz, la periodista explicó los motivos por los cuales se terminó el noviazgo. “Hubo amor. Seguimos con una relación amorosa, pero no tiene que ver con un noviazgo. Se cortó porque pasó el tiempo, tuvimos otras historias y otra vida”, expresó mientras le tiraba onda a Peña para que sea su nueva pareja.