Ayudan a 120 personas que viven en la calle y necesitan recursos

La ong Sumando Voluntades, que ofrece asistencia a las personas en situación de calle, informó ayer que, debido a la ola de frío de la última semana, se quedó sin mantas para repartir entre quienes pasan las noches en la vía pública. “Entregamos todas las que teníamos y por eso solicitamos la donación de quienes puedan ayudarnos; también necesitamos lentejas, tomate en botella, sopas instantáneas y otros alimentos no perecederos”, dijo Nancy Maldonado, al frente de esa entidad.

Se remarcó que durante estos días de temperaturas tan bajas se puso especial énfasis en asistir a unas 120 personas que viven en las calles con un desayuno caliente, almuerzo y cena. También se repartieron tapabocas, abrigos y calzados. Además desde la tarde hasta la noche se montó una olla con comida en la Plaza San Martín.

Además de esa asistencia a quienes sobreviven con lo mínimo, el jueves comenzó la campaña de vacunación antigripal y se inocularon a 65 personas en situación de calle.

“Se trata de un vacunatorio ambulante cedido por el Hospital San Martín que tiene por objetivo vacunar con esas dosis a quienes viven en la calle; en los próximos días se seguirá con esa tarea que realiza el personal de ese hospital”, agregó la voluntaria.

Lo que ahora realmente preocupa a los voluntarios es conseguir mantas y alimentos para entregar a los sin techo porque se quedaron prácticamente sin nada.

Consultada sobre el sostenimiento de la ong, Maldonado admitió que están analizando la posibilidad de cerrar, no por falta de energía solidaria sino de recursos económicos para sostenerla. “Estamos evaluando que quizás cerremos porque no tenemos recursos, estamos al límite”, dijo, preocupada. Explicó que les van a aumentar 40 por ciento el alquiler del inmueble de 8 y 37 donde funciona el dormicentro y que se les hace cada vez más cuesta arriba afrontar los gastos.

“Porque si bien las donaciones llegan, suele ser mucha ropa pero el movimiento de las ferias americanas cayó muchísimo, que era nuestra principal fuente de ingresos”, dijo la titular de Sumando Voluntades.

Al respecto, se explicó que la ong funciona desde hace 11 años sin aportes oficiales ni partidarios de ningún tipo, todo “a pulmón” y gracias a la ayuda de los vecinos.

“Nosotros pagamos los servicios de luz, gas, teléfono, seguros... No tenemos nada subsidiado”, remarcó Maldonado. Y si bien dijo que “aceptamos la ayuda de cualquier sector político o institución” será siempre y cuando no le pidan a cambio que la ong se identifique con alguna afiliación partidaria particular, “ya que en 11 años de labor nunca lo hemos hecho ni lo haremos”, remarcó.

Quienes puedan ayudar con mercadería, mantas o termos, deben acercarse a la sede de Sumando Voluntades, calle 8 N°256, entre 37 y 38, de lunes a sábados de 10 a 20. También se pueden comunicar al teléfono 15- 538-9296.

Por otro lado, hoy organiza una feria americana para juntar fondos con los que ayudar a personas en situación de calle. La misma se realizará entre las 12 y las 18, en la sede situada en la calle 8 Nº 256, entre 37 y 38.