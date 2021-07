Pliskova y Sabalenka establecen un récord de aces en un partido femenino en Wimbledon

La segunda semifinal femenina de este Wimbledon 2021, que quedó en manos de Karolina Pliskova, dejó una estadística que pasará directamente a los libros de historia del All England Club.

Tanto Karolina Pliskova como Aryna Sabalenka dieron toda una clase de fuerza y potencia al momento del saque, obteniendo numerosos puntos gracias al servicio.

🤯 @KaPliskova and @SabalenkaA served 32 aces in one match!



The most in a ladies' match at The Championships since records began…#Wimbledon | @IBMUKI pic.twitter.com/iNjWygIZ0N