“Es un cholulo”: en el Gobierno apuntan al peluquero de Fabiola Yañez como el autor de la filtración de la foto

El escándalo que se generó por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez celebrada en la Quinta de Olivos hace un año, tuvo en las últimas horas un nuevo coletazo con el trascendido de que en el Gobierno ya tienen una sospecha sobre el responsable de la filtración de la foto.

Si bien en las últimas horas se habló sobre una operación de algún sector de la oposición para calentar la campaña electoral y de otra escaramuza de fuego amigo, aparentemente, el escándalo se habría generado por "el cholulaje" de uno de los invitados que no habría podido resistir la tentación de compartir la foto con su entorno íntimo con el afán de jactarse.

Según dieron a conocer allegados del Presidente al diario Clarín, "El principal sospechoso de la filtración es el peluquero de Fabiola, Federico Abraham".

Abraham, un peluquero y colorista de 33 años oriundo de San Nicolás, no sólo atiende a Fabiola Yañez, sino también a otras famosas como Guillermina Valdés, Soledad Fandiño Rocío Marengo y las hermanas Micaela y Candelaria Tinelli.

Según los registros de ingresos a la Quinta de Olivos, obtenidos por el periodista Gonzalo Ziver, Abraham ingresó 36 veces a la residencia presidencial.

Si bien su teléfono no fue el único que captó el momento de la celebración, pues la docena de amigos que asistieron al cumpleaños 39 de la ex modelo pidieron a uno de los empleados de Olivos que les sacara una instantánea alrededor de la mesa; desde el oficialismo confirmaron a Clarín que "Federico es un cholulo, le gusta contar y mostrar que atiende a Fabiola".

"Lamento que haya ocurrido. Debí haber tenido más cuidado", afirmó este viernes Fernández. "Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido. Claramente me arrepiento", intentó disculparse.