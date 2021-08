Alberto, Cristina y la cúpula del FdT buscan mostrar unidad y dejar atrás el escándalo de la fiesta

La foto del festejo del cumpleaños de la Primera Dama en la Quinta de Olivos, en medio del aislamiento estricto, golpeó mucho al Gobierno en la antesala de las Paso. Es por eso que buscan dejar atrás el escándalo y dar un volantazo con un acto que juntará a los principales actores del oficialismo.

Mañana el propio presidente Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa estarán mañana en Avellaneda para tomarse la foto de la "unidad". Es así que los principales socios del Frente de Todos se mostrarán con Jorge Ferraresi, el ministro de Hábitat y ex intendente de ese municipio, para intentar empezar a ponerle paños fríos a un escándalo que parece no tener fin por la imagen que abrió grietas y generó fuertes críticas a la gestión de la pandemia.

También estará el gobernador Axel Kicillof y un grupo de intendentes del conurbano, ministros, funcionarios y la platense Victoria Tolosa Paz, precandidata a primer diputada nacional por la Provincia. La excusa de la foto es la entrega de la vivienda número 20.000 en el marco del programa Casa Propia. Pero también significará el lanzamiento del Plan Hábitat Integral Isla Maciel, donde se construyeron 72 viviendas y se sumarán otras 48. El objetivo principal es apuntar a la gestión del ex presidente Mauricio Macri ya que harán hincapié en la reconstrucción de 84 viviendas que quedaron paralizadas entre el 2016 y el 2019, cuando gobernada JXC.

De esta forma levantarán la bandera de la unidad para demostrar que no existen los fraccionamientos en el Gobierno tras el error propio del polémico festejo que incluso el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero reconoció y hasta pidió disculpas. “Tenemos que dejar en claro esto: el Presidente no jodió a nadie, y sin embargo ellos (por la oposición) fueron a liberar a Formosa y hacer marchas de contagio que luego suscitaron aumentos de contagios y muertes. Eso es necesario remarcarlo”, aseguró el funcionario, y agregó: “A la gente le debemos todas las explicaciones y las estamos dando, no a la oposición negacionista que endeudó al país por 100 años”.

Claro que desde la oposición aprovecharon para subirse al tren de las críticas y pidieron juicio político contra el mandatario, aunque no contaron con consenso previo entre los propios.