La China Suárez rompió el silencio tras su separación con Benjamín Vicuña

Después del bombazo lanzado este viernes por Benjamín Vicuña al anunciar su separación de la China Suárez, comenzaron a trascender detalles de las últimas horas de la ahora ex pareja.

Este sábado, Marcelo Polino (en su programa en radio Mitre) reveló cuáles fueron las palabras que La China le trasmitió no bien trascendió su rutpura sentimental con Vicuña. “Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, le dijo la actriz al periodista, con quien mantiene una amistad desde hace años. Y luego compartió un video en el que se la ve espléndida, recorriendo los jardines de su casa y dispuesta a disfrutar del fin de semana.

En relación la sorpresiva decisión del actor de dar a conocer la ruptura, Polino aseguró: “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró con la publicación”. Y luego confirmó que quien había tomado la determinación de ponerle un punto final a la pareja había sido la actriz. “Ella se va a Madrid porque tiene un proyecto, ella tomó la decisión de separarse”, señaló el periodista.