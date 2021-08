VIDEO.- Pasó en rojo en 1 y 72 y chocó a otro auto, que lo dejó dando trompos

En la intersección de las avenidas 1 y 72, un auto negro pasó el semáforo en rojo, chocó a otro y lo hizo impactar contra el boulevard tras dar varios trompos. El siniestro quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.

Al observar lo acontecido en tiempo real, agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Comuna dieron aviso a la policía a través del 911 y a los bomberos, los cuales se hicieron presentes algunos momentos después.

Tras constatar que no era necesaria, los uniformados no solicitaron la presencia del SAME, ayudaron a mover a uno de los vehículos de la calle y se retiraron. Luego, una grúa movió el otro auto.