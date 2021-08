Arde La Voz: Oscar Mediavilla liquidó a Mau y Ricky y dejó en claro que nunca los escuchó

Oscar Mediavilla dejó en claro que no le gusta para nada la presencia en La Voz Argentina de los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky: "quizás la idea era poner dos pibes jóvenes", apuntó.

La Voz Argentina es el programa más visto de la televisión argentina, día a día arrasa con el rating y deja atrás a grandes tanques, como lo pueden ser los programas de Marcelo Tinelli o Jorge Lanata.

Sin embargo, a Mediavilla no le gusta: "A los chicos -Mau y Ricky- no los escucho mucho, tiene que ver de dónde son los artistas. Quizás son de las mismas discográficas. Quizás la idea era poner dos pibes jóvenes, podrían haber puesto a alguien más pesado. No me entusiasma mucho el programa".

Y agregó, en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen "El negocio cambió y por eso están los hijos de Montaner ahí. Tienen muchos seguidores, hay que armar negocio con lo que pasa".

"A mi me gustaban los programas de antes. No sé si es federal La Voz pero me gustaba más con el Soñando por Cantar por ejemplo. Uno venía a caballo y era emocionante. Acá son más fifí todos, son cantantes que buscan una oportunidad”, completó Mediavilla.