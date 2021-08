Santilli expuso su propuesta de Seguridad: “Hoy en la Provincia hay un delito cada 3 minutos"

El precandidato a diputado nacional en la Provincia por Juntos, Diego Santilli, presentó las propuestas de campaña en materia de seguridad con un acto en el municipio bonaerense de Moreno desde dónde apuntó contra el Gobierno y aseguró que "yo no se si no pueden o no quieren enfrentar a los delincuentes, pero así la sociedad no quiere vivir más".

Lo hizo junto a los precandidatos Graciela Ocaña y Gerardo Milman, y el ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.

En ese marco, los dirigentes se reunieron con familias que sufrieron hechos de inseguridad en el barrio, y luego presentaron sus propuestas para luchar contra la inseguridad y el narcotráfico.

“Los bonaerenses nos están pidiendo que quieren vivir en paz, que quieren vivir libres, y esto es 100% decisión política. Nuestra propuesta es terminar con las tomas de tierras, con los transas, con los narcos, con el que va a robar, con los delincuentes que azotan todos los días a los bonaerenses”, afirmó Santilli.

En Moreno, Santilli contó, "mantuvimos una charla muy triste y dura con vecinos víctimas de delitos”, y en ese punto, señaló que lo que sienten los vecinos es que “el Estado no está, que el Estado está ausente y que no te escucha, que parece el mundo del revés donde a los chicos les cierran las escuelas y los delincuentes son liberados mientras que los trabajadores están encerrados”.

“Hoy en la Provincia hay un delito cada 3 minutos, y te sentís indefenso cuando vas por la calle porque no ves las patrullas, no ves a los policías en las esquinas”, advirtió Santilli, quien resaltó el trabajo realizado durante la gestión de Cambiemos en la Provincia llevada adelante por los ministros del área, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich, y la gobernadora, María Eugenia Vidal.



Subrayó la necesidad de trabajar para que Argentina sea un país “que hace que su gente viva segura, donde se detiene a los delincuentes, se los condena y ellos cumplen esa condena”; y ratificó su pedido de reclamar a la Provincia que saque a la calle “a esos 15 mil policías que hacen tareas administrativas”.

Por su parte, el ex secretario de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman confirmó los dichos de Santilli y afirmó: "las historias de la gente son estremecedoras, pero aún tienen una luz de esperanza. Tenemos que poner al Estado del lado del ciudadano, no de los delincuentes. Y sacar a la calle a los 15.000 policías que hoy hacen tareas administrativas", aseguró en la rueda de medios locales.

Por último, Ocaña se refirió a la importancia de fortalecer y sanear instituciones gubernamentales para mejorar el futuro de los bonaerenses. “Estamos proponiendo una serie de iniciativas como por ejemplo la boleta única de papel, ficha limpia que justamente lo que busca es que las personas que tienen alguna condena no puedan ser candidatos ni ocupar puestos públicos”, comentó.