Indignación en La Plata: se robaron los medidores del gas y dejaron a usuarios sin suministro

El descenso de la temperatura entre anoche y esta madrugada llegó con algunas angustias para los vecinos de 3 entre 67 y 68, en La Plata, en donde en el intento de prender las estufas se encontraron con que no tenían gas en sus hogares. El motivo del faltante fue que - esto es creer o reventar- se robaron los medidores del servicio en prácticamente todos los domicilios de la cuadra.

"Nos dimos cuenta anoche de que faltaban los equipos del gas. Empezamos a sentir que hacía frío adentro, cuando quisimos prender la calefacción, nos dimos cuenta de que no teníamos gas", contó Angeles, una de las vecinas damnificadas.

"Algo pasó. Y fue que, efectivamente, robaron los medidores de la cuadra", contó la mujer.

Tras entrar en la cuenta de que desconocidos arrancaron los medidores, seguramente para hacerse de las piezas de bronce de los equipos de medición, la usuaria concurrió a una comisaría para radicar la denuncia correspondiente.

Sin embargo dijo que "no pude realizar la denuncia porque en la comisaría nos dijeron que estaban con otro caso.

"Me ofrecieron hacer la denuncia por vía virtual, así que procedimos así. Todo problema y se le hecha la culpa a la pandemia, y este es el resultado", dijo al mujer en medio de la bronca por lo sucedido.

Respecto del drama por la falta de suministro, la usuaria aseguró que tras un llamado al número de emergencias de Camuzzi "vino el personal y dijo que hicieramos la denuncia".

"Necesitamos el gas cuanto antes, no nos dijeron cuánto tiempo vamos a pasar sin gas. Tenemos un calentador, no sabemos cómo vamos a cocinar, esperemos que no haga frío. La disponibilidad para ayudar no está presente. Esperamos que puedan hacer algo rápido y efectivo", reclamó.