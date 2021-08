Manifestación y bronca por la escuela de La Plata sin techo: "No arreglaron nada, los chicos van a clases cada 45 días"

La comunidad de Etcheverry participaba este miércoles de una nueva jornada de protesta por las obras para la Escuela Nº 61, en donde en noviembre pasado se derrumbó el techo mientras que buena parte de la infraestructura edilicia quedó en comprometida. En este marco, este mediodía padres, alumnos, docentes y directivos se convocarán en la puerta del establecimiento, en 52 y 236, para pedir soluciones urgentes. Según sostienen, en la espera de que las autoridades tomen cartas en el asunto, sus hijos no tienen aulas donde cursar y por este motivo asisten a la escuela cada 45 días.

Si bien la manifestación estaba prevista para las 12, la gravedad de la situación hizo que desde temprano los primeros padres se acercaran a la institución con carteles y pancartas para visibilizar el drama que atraviesa la escuela y reclamar acciones por parte de las autoridades-

Verónica, madre de una nena que concurre a la emblemática institución del oeste platense, aseguró que "hay más de 800 chicos sin poder venir a clases. Mi nena está en una burbuja y luego pasa un mes o un mes y medio para volver a la escuela. Hemos presentado escritos, se han hecho reuniones, se han pedido un montón de cosas. Ya no sabemos cómo hacer para que nos den una esperanza".

En medio de la preocupación y la indignación por el estado edilicio de la institución, la mujer recordó que "se cayó parte del techo y gracias a Dios estábamos en pandemia y no había chicos. A las 14.30 se cayó el techo en un sector concurrido por chicos".

"Ya no sabemos qué hacer, qué puerta golpear. Hemos hablado con todo el mundo", expresó.

Otra madre, Susana, sostuvo que el desprendimiento del techo "ocurrió en noviembre de 2020, durante la pandemia". Sin embargo -explicó- " en 2018 se había suspendido una semana las clases porque el techo corría riesgo de derrumbe".

"Suspendieron una semana y pusieron una llave. Dos años después se cayó el techo. Nadie arregló nada", agregó.

Acerca de la situación que atraviesan, relató que la autoridades educativas "prometieron que las obras iban a comenzar en junio. Es una obra a largo plazo porque hay que hacer diez aulas. Los chicos no tienen sanitarios adecuados, no tienen patios, falta personal. Un montón de cosas le faltan a la escuela. Es lamentable. Son más de 800 chicos. Y chicos que tienen que pasar del jardín a la escuela no consiguen banco porque no hay salones".