Jubilados podrán adquirir notebooks en hasta 40 cuotas fijas: revisá los requisitos y documentación

Jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social) tendrán desde este mes la posibilidad de adquirir computadoras, notebooks y tablets a través del Banco Nación y abonarlas en hasta 40 cuotas.

Se trata del Plan Mi Compu, una promoción que ofrece préstamos de hasta 300.000 pesos con un plazo de devolución de hasta 40 meses y que fue lanzado con la idea de mejorar la comunicación ante el escenario de pandemia. Según se dio a conocer, la cuota mensual del préstamo podrá ser de hasta el 30% de los ingresos netos del solicitante.

De esta manera, quienes accedan a este beneficio podrán adquirir notebooks, netbooks, tablets y mochilas solares con envíos sin cargo a todo el país. Las especificaciones de cada equipo se podrán consultar en la página oficial de Banco Nación.

REQUISITOS

Para postular a los préstamos, que tendrán como único destino la compra de equipos tecnológicos, jubilados y pensionados interesados, deberán sacar turno en el siguiente link https://www.bna.com.ar/Personas/Turnos y luego acercarse a una sucursal del Banco Nación.

Tras ingresar al link que se detalló, se deben solicitar el Plan Mi Compu para jubilados ingresando los datos personales en un formulario y luego se podrá gestionar el préstamo cuyo pago mensual se descontará del haber jubilatorio o pensión.

DOCUMENTACIÓN

Se deberá presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI), original y fotocopia.

Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), reconocida por ANSES.

Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

Último resumen de la Tarjeta de crédito, o factura de un servicio fijo (luz, gas, impuesto inmobiliario, telefonía fija, etc.), a nombre del solicitante, u otro a satisfacción de la Instancia Ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio del mismo.

CUOTAS Y MONTOS

Suponiendo que se saca un crédito de $300 mil, el valor límite para pedir un préstamos, se podrá abonar en

12 cuotas, el valor de la cuota inicial es de $ 9.761,18

18, el valor de la cuota inicial es de $ 6.979,60

24 cuotas, el valor de la cuota inicial es de $ 5.604,33

30, el valor de la cuota inicial es de $ 4.791,22

40 cuotas, el valor de la cuota inicial es de $ 3.997,80

MODELOS DISPONIBLES

Las computadoras de escritorio y notebooks que podrán adquirirse son

Tablet EXO WAVE I101

Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/M37 + Mochila Solar EXO Energy

Notebook EXO Smart MCF-CN49/M37/L37

PC EXO Ready Triton MCF D90

PC EXO Ready Triton D90 All In One EXO Style C2-A88/X4

Notebook EXO Smart ST83/S3/XQ3C

En el siguiente link: https://bnajubilados.tiendaexo.com/, se podrán ver más artículos y las especificaciones técnicas de cada uno.