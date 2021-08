Filtran un audio de una amiga de Nahir Galarza con revelaciones sobre el caso

Un nuevo episodio en la historia de Nahir Galarza se abrió tras conocerse un audio donde una de sus amigas da precisiones acerca del vínculo que mantenía con Fernando Pastorizzo.

Según publica Infobae, el mensaje fue enviado a los guionistas que trabajan en la serie que se hará sobre Nahir. En la pieza de audio, la amiga de la joven de Gualeguaychú sostiene que Pastorizzo “no la dejaba en paz. Vi cosas muy feas de parte de Fernando. La quería sólo para él”. A pesar de la relevancia que adquiere el testimonio en el marco de la causa, la amiga no quiere declarar ante la Justicia incluso tuvo que irse de su ciudad tras recibir amenazas de muerte.

“Me puso bien que hablara y lo hiciera por mí, pero al mismo tiempo reviví las cosas que cuenta y vio. Yo no mentí con las agresiones, los llamados incesantes, las peleas, todo el calvario que viví”, expresó Nahir tras conocerse las declaraciones de su amiga.

“Hablé de mi relación con ella, conté anécdotas y dije lo que sabía sobre la relación que tuvo con Fernando, pero pedí que no saliera nada de eso en la prensa. Yo lo había hecho por Nahir, ahora que no cuenten más conmigo”, le dijo la joven, cuya identidad se mantiene en reserva para preservarla al entorno de Nahir.

La joven cuenta varios episodios de violencia de Pastorizzo hacia Galarza, “El año que la conozco a ella, fue el año que ella lo conoce a él, un tiempito antes, porque lo conoció cuando ella organizó su fiesta de 15”.

“Él no la dejaba en paz. No es por defenderla a ella, pero vi cosas muy feas de parte de Fernando, es más siempre ella tenía el celular apagado, nunca le llegaban los mensajes y era porque él no paraba de llamarla. Le dejaba decenas de mensajes. Entonces ella usaba el celular de la mamá y yo la llamaba ahí. Él la llamaba todo el día”, contó la joven.