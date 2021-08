Golpe a "comprametales": protestan porque dicen que "entre los detenidos hay gente trabajadora"

Ayer se llevó a cabo un mega operativo por el robo de cables en la Región, y los investigadores se orientaron al negocio del acopio de metales, por lo que llegaron con órdenes de allanamiento a más de veinte comercios del ramo que, en general y según informaron fuentes del caso, estaban fuera de la ley.

Luego del golpe a los "comprametales" platenses, esta mañana un grupo se movilizó e hizo un piquete, que incluyó quema de neumáticos, en las fiscalías de 7 y 57 para reclamar que "somos trabajadores. No compramos nada que no podamos y están metiendo a todos en la misma bolsa. Tienen gente detenida injustamente", aseguró uno de los manifestantes. Y agregó: "No discutimos que haya gente que trabaja de mala forma pero no todos somos iguales, hay gente trabajadora".

Otro comerciante del rubro dijo que "sabemos que hay gente que está comprando cobre robado, nosotros nos dedicamos a reciclar y no compramos cobre telefónico". Sostuvo además que "nos allanaron los depósitos y no nos dejan trabajar. El problema es que nosotros no compramos ese tipo de material, ni tampoco monedas o placas de bronce de cementerios. Reclamamos que nos dejan trabajar".

Por otro lado, comerciantes de la zona se quejaron de la movida. "Tienen todo el derecho a reclamar pero nosotros los comerciantes todo el derecho a trabajar. La policía a dónde está, quien protege a los que trabajamos y pagamos todos los impuestos", aseguró la dueña de un local cercano a la movilización.

Tal como informó EL DIA, el razonamiento que se escuchó en los Tribunales es que “si alguien roba es porque otro compra”. A partir de allí se llevó adelante una causa que tiene como finalidad actuar sobre un fenómeno de alto impacto para la estadística delictiva y también para la prestación de servicios públicos como el de la luz, el teléfono o Internet, por ejemplo.

El cuadro en los corralones y locales dejó 8 arrestos por delitos de encubrimiento relacionado con la compra de materiales presuntamente extraídos, principalmente, de los tendidos callejeros. A la vez, los investigadores secuestraron un camión, dos toneladas y media de cobre en cables de alta y media tensión, 7 celulares y 395.000 pesos, informó la Policía. Se calcula que el cargamento tiene un valor estimado de 3 millones de pesos.

La novedad en este caso resulta la extensión de la sospecha: los allanamientos se realizaron en La Plata y Ensenada. Detrás de algunos comercios -o visitándolos seguido- podría estar la punta del ovillo de una organización dedicada a la compra y venta del producto de los robos a las líneas callejeras.

Según datos aportados por una fuente de la investigación que instruye el fiscal penal Juan Menucci (UFI Nº 5), el juez de Garantías (Nº 2) Eduardo Silva Pelossi autorizó 24 registros en comercios del ramo. Se calcula en el sector hay unos treinta en total en la Ciudad.