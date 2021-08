Rodríguez Larreta: “Es escalofriante escuchar a la docente, pero es más grave es que el Presidente la avale”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió en las últimas horas a la polémica que se generó luego de la difusión del video de la docente que discutió a los gritos con un alumno en una escuela de La Matanza.

El jefe de Gobierno porteño aseguró al respecto que "es escalofriante escuchar a la docente, pero mucho más grave es que el Presidente de la Nación, con toda la autoridad que tiene, lo avale". El funcionario porteña precisó: "Cuando me lo contaron no lo creí, no podía creer que el Presidente... La repudió mucha gente, incluso el ministro de Educación de la Nación [Nicolás Trotta]. Que el Presidente salga a avalarla es un mensaje espantoso para toda la gente, es exactamente lo contrario a lo que queremos en el aula".

Y siguió: "Lo increíble es que el Presidente avale una situación como esta. Además, lo escuchamos todos, con un nivel de agresión la docente... No es que había un debate democrático con los chicos, no era un debate eso. Además, no son pares. La docente tiene una autoridad sobre los chicos. De debate no tiene nada eso. Me parece una barbaridad que se avale el adoctrinamiento político adentro de la escuela".

Además se refirió a la participación de Mauricio Macri en la campaña electoral de Juntos por el Cambio, de cara a las PASO del 12 de setiembre, al señalar que su presencia "suma" a la estrategia de la coalición opositora, y respaldó las precandidaturas de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires y de María Eugenia Vidal en la Ciudad, frente a las críticas del Frente de Todos (FdT) por el cambio de distrito de ambos postulantes.

"Siempre iba a hacer campaña Mauricio Macri. No lo hizo antes porque estaba de viaje y luego aislado. ¿Cómo va a restar? Suma, muchas de las cosas que la gente celebra en la Capital las empezó él", dijo Rodríguez Larreta.

"Él empezó muchas cosas que continuamos en la ciudad, como por ejemplo, el tema de las inundaciones que hace 15 años era un drama y hoy no se habla más de eso gracias a un enorme trabajo de infraestructura que empezó Mauricio", destacó el jefe de Gobierno porteño y agregó que el exPresidente es un "gran dirigente y es miembro de la mesa de Juntos por el Cambio",

Por otra parte, defendió las precandidaturas a diputados nacionales de Santilli en la provincia de Buenos Aires y de Vidal en la ciudad, tras una semana donde desde el FdT continuaron los cuestionamientos al cambio de distrito de ambos postulantes y los déficit que dejaron en sus gestiones.

"Santilli es el mejor candidato, conoce la seguridad como nadie, es una persona que tiene experiencia de gobierno en ese tema en la Ciudad de Buenos Aires donde trabajamos juntos y donde logramos que haya bajado el delito", remarcó Rodríguez Larreta.

En tanto, destacó que Vidal "le ha dado la pelea a las mafias, peleó contra el (exjefe de la seccional platense de la Uocra, Juan Pablo) Pata Medina que le pedía plata para todas las construcciones" y consideró que "conoce la Ciudad como nadie".

"Es alguien que va al frente, por eso, es la mejor candidata que tenemos y que mejor representa nuestro proyecto", resaltó.

Por otra parte, dijo que con el precandidato de la UCR, Facundo Manes -contrincante de Santilli en la interna de la provincia- "somos partes del mismo equipo", y aclaró que no quiere entrar en disputa con él: "Nunca vamos a agredir a alguien de nuestro propio espacio político".

"Estamos yendo a las PASO, que es la manera más democrática que tenemos ya que nosotros no elegimos a dedo, elige la gente". aseveró.