Los precandidatos de Santilli siguen de recorrida por distritos del Conurbano

La lista que acompaña al precandidato a diputado nacional por la provincia se lanzó en Almirante Brown. El acto lanzamiento, organizado por la armadora política en el distrito, la diputada nacional Camila Crescimbeni, contó con un fuerte apoyo de figuras del PRO.

Estuvieron presentes el intendente de Lanús y referente de la 3° sección Néstor Grindetti junto a su jefe de gabinete y secretario de Seguridad Diego Kravetz, Hernán Gómez y Roberto Vila en representación del diputado Cristian Ritondo, la diputada Marcela Campagnoli y el diputado provincial Adrián Urrelli. También el acto contó con la presencia del ex intendente de Quilmes y actual precandidato a diputado provincial por Juntos (cabeza de lista), Martiniano Molina, los precandidatos a diputados bonaerenses Florencia Retamoso y Walter Di Giuseppe.

También participó el presidente de la juventud PRO nacional Martín Cesar, entre otros referentes de la juventud nacional y provincial.

Desde la Coalición Cívica-ARI estuvieron presentes las diputadas nacionales Mariana Stillman y Marcela Campagnoli, además la legisladora provincial Maricel Etchecoin.

La lista de Santilli en Brown está conformada por Mariano San Pedro -encabezando la nómina de concejales- del espacio peronista Hacemos, Patricia Bontempo del PRO en el segundo lugar, Rodrigo De Abajo de Coalición-ARI en el tercer puesto. A continuación siguen Agustina Serrano Gómez (Pro), Gabriel López Neglia (Pro), Ivana Galván (Pro), Martín Sebastián Álvarez (UPF), Adriana Gómez (Pro), Mariano Reyes (UNO), Sabrina Simón (Peronismo Republicano), Juan José Cárdenas (MSR) y Alejandra Castillo (Ritondismo). Y como consejeros escolares encabeza Federico Fuentes (Hacemos) seguido de Lorena Luna (Pro).

Durante el acto, Crescimbeni, la anfitriona, habló sobre la situación por la que están pasando las juventudes en el pais. Al respecto señaló que "Hoy están esperando mucho más de nosotros. Los que se van o los que tienen ganas de irse quieren tener un país al cual volver, que los reciba con oportunidades y desafíos". Y añadió: "No me va la resignación, no creo que todo esté perdido, por el contrario estamos construyendo un proyecto serio para que las cosas sean distintas, para vivir mejor, acá en Brown y en el país".

Entre los oradores, el precandidato Martiniano Molina aseguró que "Diego Santilli es el mejor candidato a diputado que puede representar la provincia".

A modo de cierre, Grindetti afirmó "Quiero felicitar a todo este equipo, y que sepan que en las últimas semanas he bregado mucho para la unidad, para que estemos todos juntos". Y agregó: "Si nosotros nos dividimos le hacemos el negocio a los kirchneristas". "La única manera de poder ser una oposición fuerte y ganar, es estando juntos", finalizó.