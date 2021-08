Ocurrencias: amores tripartitos y audiencias en cuarentena

Maira Fernández, Eliana Cuchietti y Nazareno Fernández son tres mendocinos que inauguraron un poliamor criollo con formato hogareño. No son marginales. A la cosa la armaron ellas, como siempre. Se hicieron tan amigas que al final incorporaron al juego a Nazareno, este novio de Eliana que hoy se prodiga por partida doble para tener bien atendido a un dúo que puede desgastar al mejor solista con serenatas fuera de hora.

Si la idea de pareja tradicional ha perdido fuerza, no está mal aprender a trepar la Cordillera para disfrutar de un deseo más concurrido. En la patria del buen sol y el buen vino, este maridaje mejora la fama del zamarreado poliamor, porque no es una relación abierta, sino un trío cerrado y autosuficiente que le da más chances a la fidelidad hogareña y ensancha los límites de la tolerancia, la inclusión y la cama grande. En el fondo, esto de poder tener novia y amante, en casa y en paz, es un homenaje al calor del hogar.

El asunto siempre rondó en la fantasía varonil, pero ahora la mujer no le saca el cuerpo a estas posibilidades, según muestra un reciente estudio del Grupo Laberinto o GL, compuesto por más de una decena de psicólogos y psiquiatras especializados. En sus consultas se adivina que, en las parejas de estos días, la infidelidad es una opción que gana espacio. Porque los dos andan eligiendo vecindades y tramitando refuerzos para una pasión en retirada a la que la pandemia parece haberle contagiado más desgano que síntomas.

Hace tres años Florencia Peña blanqueó el tema al decir que la fidelidad había prescrito y que con su pareja mantenían una relación abierta que daba lugar a encamadas permitidas con vecinos y allegados. Y fue ella, por esas casualidades de la vida, la que avivó el clima de una residencia presidencial que, sin barbijos ni anuncios, inauguró una nueva forma de gestionar las audiencias compartidas.

Los tríos siempre estuvieron allí, nunca se perdieron. Aunque hay algunos que andan penando por retornos que no llegan. El emérito rey Juan Carlos I, un papelonero que sigue prófugo, pretende recuperar el regalo que le hizo a Corinne, su ex amante: 65 millones de euros. Y ella, una dama regalona, enamorada de las vidrieras, le dijo que esos presentes, como aquel pasado, no se devuelven. Y que el olvido también cuesta. Juan Carlos es de los que creen que los retornos son sagrados y que no se le puede negar a un rey con mandato cumplido su sed de resarcimientos y caricias.

Ella lo rechazó como amante pero no como donante. Y con su negativa reafirmó que todo amor exige una larga tramitación de entregas y devoluciones. Un novelón millonario que le agrega frescura y amateurismo a las andanzas de este mendocino, buen servidor y sin alcurnia, que se agenció dos plebeyas bien plantadas y que sin ayudas ni escándalo montó un campamento amoroso en zona de precipicios, para recordarnos que la convivencia es una escalada que te puede llevar a la cumbre o al abismo.

Algo así transmitió la justicia rosarina al rechazar esta semana el pedido de una mujer “que solicitó la anulación de su matrimonio, alegando que su esposo es gay, luego de tenerse en cuenta que la orientación sexual se definió nueve años después de esa unión”. El fallo es concluyente: Lo tuvo 8 años trabajando de marido y ahora quiere multarlo por claudicación y desgano. Trío indultado y caso cerrado.

Fue una semana con muchos desvíos y una secuela de declaraciones (algunas infames, como la de los diputados Iglesias y Wolff) que rebotaron entre los jardines de Olivos y salpicaron una cuarentena presidencial muy concurrida y festejante.

La aparición de este trío hogareño se potenció al saberse que en Olivos habían montado un programa de visitas en plena época de quedate en casa. Aunque el ministro Cafiero declare que todas las citas fueron por trabajo, no falta el mal pensado que cree que estos sobre turnos de madrugada tenían sólo la misión de animar unas largas trasnoches sin protocolos ni filminas. Pero el poder siempre tiene vacunas de repuesto. Y entre elegidos y colados las reuniones de trabajo dejaron ver que, cuando Dylan va a la cucha, algunos concurrentes empiezan a pedir que les tiren un hueso.