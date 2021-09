Ojo con el cierre de correos de Hotmail

La empresa Microsoft informó que desde hoy eliminará de manera permanente las cuentas de Hotmail, Live y Outlook que no hayan registrado movimiento desde el 30 de agosto de 2019. Este no es un dato menor, ya que en nuestro país fue durante mucho tiempo la casilla de correo electrónico web más utilizada, hasta que hizo su irrupción el gigante Google. Con lo cual, muchas personas que, en su momento, crearon por ejemplo una cuenta complementaria a la que usan habitualmente y desde dicha fecha no la han utilizado, pueden encontrarse con que Microsoft la cerró.

CAMBIO

Es cierto que con 25 años de historia, las cuentas de Hotmail dejaron de ser las más utilizadas por una gran cantidad de usuarios, que optaron por “mudarse” a otros servicios.

Frente a esta tendencia, Microsoft advirtió a través de su página web “que la depuración de las cuentas de correo electrónico de Hotmail, Live y Outlook será de manera gradual, y comenzarán a desaparecer paulatinamente” a partir de hoy. “Aunque existen excepciones que podrían salvar cuentas con dominio de Hotmail, Outlook o Live”.

EXCEPCIONES

Sin embargo, hay formas de mantener una cuenta de estos correos electrónicos si fueron utilizadas para acceder, comprar o canjear algún producto de Microsoft en los últimos dos años. Otra excepción es si la cuenta tiene saldo a favor, por ejemplo, una tarjeta de regalo. La empresa debe garantizar la posibilidad ingresar a esa cuenta para utilizar ese saldo y, hasta tanto es no ocurra, no se puede avanzar con el proceso de cierre.

Finalmente, a partir de ahora, si se desea mantener activa una cuenta de estos servicios será necesario iniciar sesión al menos una vez cada dos años.

Con el paso del tiempo, algunas cuentas quedaron inactivas, ya sea porque se mudaron a otro servicio de mensajería o porque los usuarios no ingresan a su correo electrónico, por lo que Microsoft decidió actualizar su política de actividad.

La nueva política indicó que se eliminarán las cuentas que hayan permanecido sin actividad por un periodo de dos años a partir del 30 de agosto de 2019, por lo que ahora muchas cuentas podrían desaparecer.