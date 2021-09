Santilli dijo que con Manes "a la medianoche del 12 de septiembre estaremos trabajando juntos"

El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por Juntos Diego Santilli dijo hoy que a la medianoche del 12 de septiembre, cuando se conozcan los resultados de las PASO, estará "trabajando junto" a su contrincante en la interna, el radical Facundo Manes, y afirmó que no entrará en "ninguna pelea con personas" de su espacio.

"Nos llevamos bien, tengo buena relación con él y el 12 a la noche estaremos trabajando juntos", dijo Santilli en declaraciones a FM Urbana Play y agregó: "La sociedad está harta de las peleas entre los políticos. Yo no entré nunca ni no voy a entrar en ninguna pelea de personas de nuestro espacio".

Ayer, Manes juzgó que la disputa con Santilli es una lucha similar a la de "David contra Goliat" y denunció que desde el PRO se promueven "las campañas sucias y la rotura de carteles". El neurocientífico, quien ya había acusado al Gobierno porteño de destinar recursos de la Ciudad en favor de la campaña de Santilli, denunció además una estrategia orquestada para "invisibilizar" su candidatura.

"Hay una campaña para invisibilizarme y la llevan a cabo los mismos que me halagaban y me invitaban a ir abajo de ellos en las listas, ahora arman acciones para desprestigiarme", sostuvo Manes, quien días atrás se había cruzado con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el piso de un canal de televisión.

Al ser consultado al respecto, Santilli confirmó que junto con Rodríguez Larreta tuvieron un "encuentro ocasional" con Manes en un canal de televisión. "Nos cruzamos en la escalera de Crónica, y la conversación que tuvo (Manes) con Horacio no la sé porque yo estaba seis escalones abajo, estaba a una distancia suficiente", dijo Santilli al argumentar con que no había oído la conversación. "Luego Horacio no me dijo nada, y el que lo conoce sabe que es así, porque Horacio es absolutamente discreto", añadió el precandidato.

Por otro lado, Santilli consideró que el expresidente Mauricio Macri "aporta en la campaña" y destacó que ese aporte es "valioso". Finalmente, consideró que "no hay clima electoral, hay apatía y tristeza en la sociedad porque los problemas están profundizados", y pidió a la sociedad "ir a votar igual".