Santilli: "La sociedad pide que la escuchen porque quiere salir adelante"

El primer candidato a diputado de Juntos en provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, aseguró esta mañana que la sociedad "pide que la escuchen porque quiere salir adelante", y consideró que la dirigencia política "debe resolver los problemas que la Argentina tiene hace décadas".

"Venía diciendo que en cada visita a los municipios escuchaba las ganas de ir hacia un nuevo rumbo, uno que tenga que ver con escuchar a la sociedad. Eso es lo que se está pidiendo, que la escuchen. Los dirigentes deben resolver los problemas y terminar con las chicanas, la agresión y ese tipo de situaciones que no funcionan", apuntó Santilli en diálogo con Radio Mitre.

De esta forma se pronunció el exvicejefe de Gobierno porteño tras imponerse en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) realizadas ayer en la provincia de Buenos Aires, donde Juntos cosechó el 38% de los sufragios. En la interna de Juntos, la nómina encabezada por Santilli se impuso ayer a la Facundo Manes y la sumatoria de ambas propuestas superaron a la nómina del Frente de Todos, que sumó el respaldo del 33% de los votantes.

"Este también es el triunfo de Facundo Manes, que se comprometió e hizo una muy buena elección. Hay que trabajar juntos y seguir recorriendo. Fue una elección importante porque nunca el peronismo unido había perdido una elección de medio término. Hay que consolidar esta diferencia y eso se hace hablando con la sociedad. El kirchnerismo no gestionó; no escuchó a la sociedad", consideró Santilli. En ese sentido, agregó: "No se dieron cuenta que, cuando empezó la pandemia, la gente tenía miedo, pero, al cabo de dos o tres meses, la gente pedía otras soluciones".

El candidato de Juntos sostuvo que el oficialismo "tiene que entender que esto se hace dialogando; no se hace a los empujones, a los atropellos". "Se estuvo muy lejos de los ciudadanos. No hay espacio para eso en nuestro país porque estamos peor. Hace más de una década que no se genera trabajo privado. Tengo que seguir haciendo lo mismo que hice: una campaña al lado de los bonaerenses", sostuvo Santilli en la entrevista que concedió hoy.