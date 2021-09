¿Gallardo sigue o se va?: "Hoy no estoy en condiciones de evaluarlo"

El Muñeco Gallardo se sometió a las preguntas de rigor en la rueda de prensa realizada después de la goleada millonaria sobre Newell´s y además de dar su opinión sobre el funcionamiento de River habló sobre su futuro.

"Hoy no estoy en condiciones de evaluar el futuro", tiró durante una de las entrevistas el DT al hablar sobre la finalización de su contrato en diciembre.

Sobre el tema el Muñeco agregó que "Todavía no lo tengo resuelto. Disfrutaré este tiempo, con la cabeza ocupada como me tiene ahora tratando de conformar el mejor equipo posible a ver si de una vez por todas podemos ganar esta liga. La energía la tengo en tratar de mejorar en esto".

Y completo advirtiendo: "Trato de no pensar en lo que va a pasar a fin de año porque me evita de un gran gasto mental. Eso me quita muchísimas energías y prefiero utilizarla en tratar de entrenar a un equipo que siempre exige y buscarle la vuelta para que gane", finalizó diciendo.

Con respecto al triunfo millonario que lo acercó a las posiciones de privilegio en la tabla opinó que "Aprovechamos el bajón de Newell's en el segundo tiempo para poder ganar".