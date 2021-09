Cinthia Fernández habló sobre los votos que recibió en las cárceles: "No es algo que me de orgullo"

Cinthia Fernández se animó a hablar sobre la trascendencia que tuvo ser una de las candidatas más votadas de las PASO 2021 dentro de las cárceles y aseguró que no le da orgullo.

"Seguramente fue por el video del culo. No me da orgullo", lanzó durante el vivo de Los Ángeles de la Mañana en El Trece al ser consultada al respecto. En la misma línea aclaró que los votos que obtuvo no fueron tantos y Tolosa Paz fue la favorita.

En la misma ronda de declaraciones, Fernández reiteró que "no le da orgullo" que la voten los presos porque sabe por qué lo hicieron y se animó a poner el duda si tienen derecho a votar o no.

La panelista, que recibió 770 votos en la prisiones y 90 mil en total, se presentó como precandidata a diputada por el partido Unite sin embargo no pasó el umbral de 1,5% de votos y quedó afuera de las elecciones de noviembre.