Newell's sorprendió a Lanús y lo bajó de la punta del campeonato

Newell's Old Boys derrotó hoy a Lanús por 2 a 1, como visitante, y lo bajó de la punta de la Liga Profesional de Fútbol en el partido correspondiente a la 12da. fecha.



Nicolás Castro marcó por duplicado en el equipo rosarino y José López descontó para el local en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.



Lanús, que llevaba cuatro partidos sin perder desde el 5-1 ante Vélez, quedó a tres unidades del líder Talleres (26) y Newell's, que llevaba seis encuentros sin triunfos y festejó su primer éxito fuera de Rosario, alcanzó los 15 puntos.



El conjunto rojinegro salió a buscar el partido y con la eficacia que no tuvo ante River en la derrota 4-1 en Rosario se puso en ventaja.



Castro, la figura del partido, fue autor de un doblete con definiciones certeras. En el primero recibió un centro atrás de Maximiliano Comba y en el segundo un gran pase en profundidad de Gabriel Compagnucci. Ambas fueron jugadas veloces, de pocos pases e iniciadas por Ignacio Scocco.



El "Granate" tardó en recuperarse en el final del primer tiempo exigió a Alan Aguerre en dos ocasiones: con un tiro libre de Alexander Bernabei y en una doble tapada ante López.



Newell's manejaba el partido con tranquilidad, pero un error garrafal de Facundo Mansilla, en su intento de cuidar la pelota hasta la salida de la cancha, propició el descuento del local. Ángel González robó la pelota y cedió para José López, quien dejó en el camino a Aguerre y definió de zurda.



Poco después, Lanús tuvo el empate en los pies de José Sand, goleador del torneo con 10, pero su remate ajustado pasó muy cerca del palo derecho.



El segundo tiempo fue lo opuesto en cuanto a llegadas. Lanús confundió rapidez con claridad ante un Newell's más abocado a cuidar el resultado.



Un remate cruzado de Sand (34m), un cabezazo de Braghieri (45+2m) y una chilena de Pedro De La Vega (45+5m) que desvió Aguerre -de gran actuación- fueron de lo más peligroso del equipo de Luis Zubeldía.



Newell's se animó con un buen disparo de Scocco (29m), quien generó otra jugada que Justo Giani no supo definir ante Lucas Acosta (44m). El propio "Nacho" dispuso de una situación muy clara (45+4m) para definir el pleito.



El triunfo fue un desahogo para Newell's y un castigo para Lanús que se quedó sin la punta del torneo.



En la próxima fecha, Lanús buscará recuperarse en su visita a Arsenal y Newell's recibirá a Huracán.







-Síntesis-



Lanús: Lucas Acosta; Brian Aguirre, Guillermo Burdisso, Diego Braghieri y Alexander Bernabei; Ángel González, Facundo Pérez, Jorge Morel y Lautaro Acosta; José Sand y José López. DT: Luis Zubeldía.



Newell's: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla y Mariano Bittolo; Julián Fernández, Juan Sforza, Maximiliano Comba, Nicolás Castro y Ramiro Sordo; e Ignacio Scocco. DT: Fernando Gamboa.







Goles: en el primer tiempo, 12m y 29m. Castro (N); 38m. López (L).



Cambios: en el segundo tiempo, 11m. Justo Giani por Sordo (N); 14m. Matías Esquivel por Pérez (L); 22m. Ignacio Malcorra por González y Pedro De La Vega por "Laucha" Acosta (L); 35m. Jonathan Cristaldo por Castro y Jerónimo Cacciabue por Comba (N); 40m. Guillermo Balzi por Fernández (N).



Amonestados: Bernabei (L); Fernández, Aguerre, Castro, Bittolo, Compagnucci (N).







Árbitro: Fernando Espinoza



Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.