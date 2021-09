Marta Cohen cuestionó las medidas sanitarias del Gobierno: "Se movieron de la A a la Z en un minuto"

La pediatra y patóloga bonaerense que reside en el Reino Unido y que fue reconocida con la Orden del Imperio Británico que concede la Reina Isabel, Marta Cohen(UNLP), consideró "contradictorias" las recientes medidas por el coronavirus anunciadas por el Gobierno nacional. "Se movieron de la A a la Z en un minuto", afirmó la especialista.

En un diálogo con Radio Rivadavia, Cohen se refirió a la decisión del Gobierno de levantar la obligatoriedad del uso de barbijo en lugares públicos. "De repente ahora, a 18 meses de que empezamos con la pandemia, decir no hay necesidad de usar el barbijo", deslizó. Y afirmó que "aquí (Reino Unido) no se usa barbijo en los lugares al aire libre, nunca se dijo que era obligatorio usar el barbijo cuando uno está caminando solo en un parque o haciendo ejercicio, no fue necesario".

A su vez, puso la lupa sobre las reuniones sociales. "Dicen reuniones sociales sin límites de personas pero cumpliendo con las medidas de prevención de distanciamiento, uso de tapaboca y ventilación. Si tenés reuniones sociales sin límites de personas, vos no podés tener distanciamiento", puntualizó.

​"Otra de las contradicciones es que autorizan a partir del 24 de septiembre la eliminación del aislamiento de argentinos residentes y extranjeros que vengan por trabajo, pero en realidad si venís por trabajo o a visitar a tu familia que no ves hace dos años, en el virus no va a haber una diferencia. (...) No sé cuál es la evidencia", sentenció.

En sus observaciones destacó que "otra contradicción es que entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre se va a autorizar el ingreso de todos los extranjeros sin aislamiento". En ese sentido alertó: "Ojo, Brasil es un foco infeccioso con muchísimos casos de variante Delta".

Cohen sostuvo que "no está mal ir haciendo flexibilizaciones. Realmente hay menos casos en la Argentina, como sucede en toda América Latina en general".

Sin embargo, cuestionó al flamante ministro de Gabinete, Juan Manzur. "La idea de que es pura fiesta y, como dijo el nuevo jefe de Gabinete, que estamos superando la pandemia, no es verdad", arrojó.

Según analizó, "Manzur debería ir a asesorar al G7, porque el G7 ha dicho que, con suerte, si todos los países ricos y desarrollados ayudan al mundo, la pandemia estará terminando, el mundo estará vacunado para fines de 2022".